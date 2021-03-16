Yaşlıların evleri hem temizleniyor hem de dezenfekte ediliyor

Şehitkamil Belediyesi, ilçede ikamet eden bakıma muhtaç yaşlılara sağladığı ‘Vefa Hizmeti’ ile 65 yaş üzerindeki kişilerin destekçisi olmayı sürdürüyor. Yaşlıların evdeki tüm ihtiyaçlarına cevap veren Vefa Ekibi, son olarak Mehmet ve Ayşe Zeyrek çiftinin evinde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Pandeminin etkili olduğu bugünlerde de yaşlıların en büyük destekçisi olan Şehitkamil Belediyesi, son olarak Çıksorut Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet ve Ayşe Zeyrek çiftine hizmet verdi. Zeyrek çiftinin evi baştan aşağı temizlenerek, dezenfekte edildi ve evdeki ihtiyaçları karşılandı.

"Allah, başkanımızdan razı olsun"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine dua eden Ayşe Zeyrek, “Rahatsızlığımdan dolayı evimin temizliğini yapmakta güçlük çekiyorum. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemizden kızlarımız gelerek evimin tüm temizliğini yaptılar. Evimi baştan aşağı süpürdüler, camlarımı sildiler. Bulaşıklarımı yıkıdalar, banyo ve lavaboları baştan aşağı sildiler. Allah, Başkanımızdan ve evimi temizlemeye gelen kızlarımızdan razı olsun. Ben, kızlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde evim daima temiz kalıyor” ifadelerini kullandı

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