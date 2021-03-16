Makine Mühendisleri Odası'ndan model fabrikaya teknik gezi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Aykut Kocalar ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’ne (Model Fabrika) teknik gezi düzenledi.

GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, GSO Teknik Danışmanlık Hizmetleri Müdürü Veysel Çelebi ile Model Fabrika Eğitim Direktörü Yusuf Diler heyete, Model Fabrika’nın kuruluş süreci, yapılan çalışmalar ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla izlenen yol haritası hakkında bilgiler verdi.

"Model fabrika, Gaziantep için vizyon projedir"

GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, Model Fabrika’nın üretimde verimliliğin artırılması konusunda uygulamalı bir eğitim merkezi olduğunu, verimliliğin nasıl sağlandığını katılımcılara öğrettiklerini söyledi. Küçükparmak, “Hem uygulamalı hem de firmaların talebine göre öğrendönüş programları uyguluyoruz. Bu şekilde üretim sürecini birebir analiz ederek yerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu proje, Gaziantep için vizyon bir projedir” dedi.

Model Fabrika’nın firmalarda ciddi bir hareket oluşturacağını kaydeden Küçükparmak, “Firmalarız proje ile bu konuda verimli çalışacak personel ihtiyacı duyacaklar. Yeni iş hayatına giren üyelerimiz ve yeni iş kurmak isteyenler buradan alacakları eğitimlerle önemli avantajlara sahip olacaklar. Bu anlamda halihazırda sadece firmalar için üretimde verimlilik eğitimi veren bir merkez gibi görünsek de makina, endüstri, elektrikelektronik ve tekstil mühendislerine de çeşitli programlarla eğitimler vererek hem firmaların hem de meslektaşlarımızın bu konuda farkındalıklarının artırılacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Model fabrikadan maksimum seviyede istifade etmesini sağlamamız gerekiyor"

Model Fabrika’nın Gaziantep sanayisi için çok önemli bir kez olduğunu söyleyen TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Aykut Kocalar ise, “Model Fabrika, meslek disiplinimiz açısından çok önemli kıvılcımlar yapacak. Meslektaşlarımızın Model Fabrika ile daha fazla yetkinliğe kavuşacağına inanıyoruz. Sanayicimizi de buna inandırırsak önümüzde yol alabileceğimiz çok ciddi mesafeler olduğunu görüyoruz. Burası meslektaşlarımıza inanılmaz değer katacak. Bu tesisten herkesin sonuna kadar istifade etmesini sağlamamız gerekir. Makina Mühendisleri Odası olarak üyelerimizin maksimum şekilde istifade etmesi için önümüzdeki günlerde bazı programlar gerçekleştireceğiz. Ev sahipliğiniz ve verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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