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Ali Topçuoğlu'nun hayat hikayesi kitap oldu Ali Topçuoğlu'nun biyografi kitabı çıktı "1940 Yılından Bugüne Ticaret ve Sanayi Yolunda Hatıralar" kitabı yayımlandı

İHA

Ali Topçuoğlu'nun hayat hikayesi kitap oldu Ali Topçuoğlu'nun biyografi kitabı çıktı "1940 Yılından Bugüne Ticaret ve Sanayi Yolunda Hatıralar" kitabı yayımlandı

Anadolu iş dünyasının ve Gaziantep sanayisinin öncülerinden Ali Topçuoğlu'nun hayatının ve iş yaşamındaki tecrübelerinin anlatıldığı, "1940 Yılından Bugüne Sanayi ve Ticaret Yolunda Hatıralar" isimli biyografi kitabı yayımladı.
Kilis'te 1973 yılında dünyaya gelen hayırsever iş insanı Ali Topçuoğlu'nun biyografisi, 1940'lı yıllardan günümüze ekonomi ve sosyal hayatın gelişimine de ışık tutuyor. Kitapta, Ali Topçuoğlu'nun ticaret ve sanayi alanındaki tecrübelerinin yanında, aile hayatının çalışma hayatındaki başarıya etkisi, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın önemi ile ülke ve millet sevgisine de vurgu yapılıyor. Ali Babat ve Hasan Yavnık tarafından kaleme alınan, "1940 Yılından Bugüne Sanayi ve Ticaret Yolunda Hatıralar" isimli biyografi kitabında iş hayatındaki tecrübelerini paylaşan iş dünyasının duayenlerinden Ali Topçuoğlu, "Ticaretin anayasası verilen söze sadık kalmaktır. Yoksa ticari hayatta güveninizi kaybedersiniz. Güveninizi kaybederseniz de işinizi kaybedersiniz" diyor.
Ali Topçuoğlu kimdir?
Hayırsever, iş insanı Ali Topçuoğlu, nakliyeci Mustafa Topçuoğlu ve İnayet Hanım’ın ilk çocuğu olarak 31 Aralık 1937 tarihinde Kilis’te dünyaya geldi. Okul hayatından önce çalışma hayatı başladı. Küçük yaşlardan itibaren babasının Kilis’teki dükkânında çalışmaya başlayan Ali Topçuoğlu, 1952 yılında ilkokuldan, 1955 yılında ortaokuldan mezun oldu. Babasının işlerinden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı. Küçük yaşlardan itibaren babasına ait mağazanın idaresini eline almıştı. İstanbul merkezli onlarca firmanın bayiliğini yaptı. Mağazada satılan ürünlere kamyon bayiliğini de eklediğinde henüz 1617 yaşlarındaydı. 1950’li yıllarda Kilis’teki beşinci buzdolabını, ilk çamaşır makinesini ve ilk TIR’ı o sattı. Kilis’te ticaret hayatında zirveye çıkan Ali Topçuoğlu, 1960’lı yılların ortalarında kardeşleri merhum Naci ve Vedat Topçuoğlu ile birlikte Gaziantep’e taşındı. Gaziantep’te yedek parça, traktör ve otomotiv bayiliğinin ardından, kardeşleri ile birlikte sanayiye adım attı.
Önce sünger fabrikası, ardından Gülsan Çuval kuruldu. Gülsan Çuval, stratejik yatırımlar ve atılımlarla sadece sektörün lideri olmakla kalmadı, çuvalın hemen her sektörde ambalaj ürünü olarak kullanılmasını sağladı. Polipropilen ipliğin halı imalatında kullanımı ile Gaziantep’in halıcılıkta dünyanın üretim merkezi olmasında, kardeşleri rahmetli Naci ve Vedat Topçuoğlu ile birlikte Ali Topçuoğlu’nun imzası vardır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk özel enerji santrali Gülsan Holding bünyesinde faaliyetine başladı. Küçük yaşlarda adım attığı otomotiv sektörüne 70 yılını verdi. Sektörün Türkiye’deki duayenleri arasına adını yazdırırken, otomotiv sektörüne olan sevgisi ve vefasının etkisiyle Türkiye’nin ilk Otomotiv Meslek Lisesi’ni yaptırdı.
Topçuoğlu Ailesi baba Mustafa Topçuoğlu’ndan bu yana hayır işlerini hiç aksatmadı.İnayet Topçuoğlu Hastanesi, Ali Topçuoğlu Cami, Naci Topçuoğlu MYO, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi ve Kilis’te yaptırılan aşevi ile öğrenci yurdu yapılan hayır işlerinden bazılarıdır. Topçuoğlu Ailesi, 2020 yılında Gaziantep Valiliği ile 3 okul daha yaptırmak için protokol imzaladı. Hayır işlerini severek ve keyif alarak yapan Ali Topçuoğlu, “Geriye dönüp baktığımda, hayatım boyunca ne istediysem Yüce Allah’ım bana verdi. Çok şükür. Ben de bunu bilerek ömrüm yettiğince hayır işlerini yapmaya devam edeceğim” diyor. İlkleri ve ilkeleri ile Türk sanayisinin köklü kuruluşlarından olan Gülsan Holding bugün 3 bini aşkın çalışanı ile ülke ekonomisine hizmet veriyor.

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