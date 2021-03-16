Gaziantep'te 288 kişiye Covid-19 cezası

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Gaziantep'te korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 288 kişiye para cezası kesildi.

Korona virüs salgınının yayılımının yavaşlatılması amacıyla alınan tedbirleri denetleyen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 288 kişiye idari para cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 15 Mart'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 180, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 108 şahsa idari para cezası kesildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 352 şahsın ikaz edildiği, denetlemeler kapsamında bin 386 işyerinin denetlendiği belirtildi.

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