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Mehmet Büyükekşi: "Hedefimiz ilk beş" Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: “Her maçı final gibi düşünmeye devam edeceğiz”

İHA

Mehmet Büyükekşi: "Hedefimiz ilk beş" Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: “Her maçı final gibi düşünmeye devam edeceğiz”

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Denizlispor galibiyetinin ardından ilk beş hedefine odaklandıklarını ve Yeni Malatyaspor maçını da kazanmak istediklerini söyledi.
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp internet sitesi üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Denizlispor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ve ligi ilk beşte bitirmeyi hedeflediklerini açıklayan Büyükekşi, 31. haftada oynayacakları Yeni Malatyaspor karşısında da üç puan için mücadele edeceklerini belirtti.

“Her maçı final gibi düşünmeye devam edeceğiz”
Ligde bulundukları konum itibariyle asla rehavete kapılmamaları gerektiğini ve performanslarının artarak devam etmesi gerektiğini dile getiren Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Ligde sezon sonuna doğru yaklaştıkça her karşılaşmanın ve puanın önemi daha da artıyor. Rakibimiz ligde kalma mücadelesi yaşadığından dolayı elbette onlar için çok önemli bir karşılaşmaydı. Ancak biz de üst sıralarla olan ilişkimizi kesmeye niyetli değiliz. Denizlispor karşısında sahada bunu gerçekleştiren bir takımımız vardı. İlk dakikadan son dakikaya kadar galibiyet için mücadele ettik ve hak ettiğimiz bir galibiyet almayı başardık. Her maç final gibi düşünmeye devam etmek zorundayız. Her puanın öneminin bilincindeyiz. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi rakiplerimizin durumlarına saygı duyuyoruz ancak tek önceliğimiz kulübümüzün başarısı. Bu galibiyetle birlikte ligde üst sıralarda kalmayı sürdürdük. Eksik olan oyuncularımızın da yavaş yavaş aramıza katılıyor olması gücümüze güç katmaya devam edecek” dedi.

“Hedefimiz ilk beş”
Sezon başında hedeflerini ilk beş olarak belirlediklerini ve bu hedef doğrultusunda ilerlediklerini dile getiren Başkan Mehmet Büyükekşi, “Sezon öncesi planlamamızı yaparken hedefimizi ilk beş sıra olarak belirlemiştik. Bu doğrultuda transfer politikası izleyip, ona göre hareket ettik. Nitekim şuan 46 puanla altıncı sıradaki rakibimizle aynı puanı paylaşıyoruz. Beşinci sırada bulunan Alanyaspor ile aramızda sadece üç puanlık bir fark bulunuyor. Bu hedefimizden asla kopmayacağız ve taraftarlarımızı mutlu etmeyi sürdürmek istiyoruz. Gaziantep şehri her alanda olduğu gibi futbolda da bu ülkenin en önemli değerlerinden biri olmak zorunda. Bunu yerine getirebilecek bir takımımız ve yönetim kurulumuz var. Herkes sorumluluklarının farkında olarak, çalışmaya devam edeceğiz. Sezon sonunda hedefimizi gerçekleştirirsek büyük bir başarının da altına imza atmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Yeni Malatyaspor maçı çok önemli”
Hafta sonu deplasmanda konuk olacakları Yeni Malatyaspor maçının kendileri adına büyük önem arz ettiğini ifade eden Mehmet Büyükekşi, “Hem zirveyi hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynamaya devam ediyoruz. Ligde asla kolay maç yoktur. Bunun birçok örneğini yaşadık. Rakibimiz de oldukça saygıyı hak eden ve güçlü bir takım. Ancak bizim elimizden geleni yaptığımız sürece bu ligde yenemeyeceğimiz takım bulunmuyor. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize bu karşılaşmanda da galibiyetle ayrılacakları konusunda güveniyoruz. İnşallah alacağımız bu galibiyetle birlikte liglere verilen araya moralli bir şekilde gireceğiz” şeklinde konuştu.

“18 günlük arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz”
Süper Lig’in 31. haftasında konuk oynayacakları Yeni Malatyaspor maçının ardından yaklaşık 18 günlük bir araya gireceklerini ifade eden Büyükekşi, “Bu hafta konuk olacağımız Yeni Malatyaspor maçının ardından ilk olarak milli takım maçları nedeniyle lige ara verilecek. Sonraki haftayı da BAY olarak geçireceğiz. Nitekim yaklaşık 18 günlük bir araya sahip olacağız. İlk olarak bu karşılaşmadan en iyi skoru alıp, daha sonra da iyi bir kamp dönemi geçirmek zorundayız. Hocamız Sa Pinto ile de yaptığımız görüşmelerde bunun altını çiziyoruz. Sonrasında yaklaşık 40 günlük süreçte ona yakın maç oynayacağız. Bu arayı iyi değerlendirdiğimiz takdirde üst sıralara daha da yaklaşacağımıza inanıyorum. Yeni Malatyaspor maçının ardından, en iyi şekilde kamp sürecini tamamlayıp ligin son düdüğüne kadar ayakta kalıp, fark oluşturan bir takım olmak istiyoruz” diye konuştu.

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