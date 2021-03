Şahinbey’den Mülk mahallesine sosyal tesis

Şahinbey Belediyesi tarafından Mülk Mahallesine yapılan Mülk Sosyal Tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Her mahalleye bir sosyal tesis yapan Şahinbey Belediyesi, Mülk kırsal mahallesine yaptığı sosyal tesisin açılışını yaparak, sosyal tesis sayısına bir yenisi daha ekledi. Göreve geldiği günden bu yana vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışmaların devam edeceğini ifade etti. 2 bin 24 metrekarelik inşaat alanı üzerine yapılan sosyal tesiste, erkek taziye evi, kadın taziye evi, bir tane derslik ve bir tane çocuk oyun alanı bulunuyor.

“ Allah razı olsun”

Yapımı tamamlanan mülk sosyal tesisi için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür eden Mülk Mahalle Muhtarı İsmet Kara, “Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na mahallem ve tüm çiftçilerim adına çiftçilerimize vermiş olduğu gübre, yem, arazi yollarının genişletilmesi ve daha birçok vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.

“Helalı hoş olsun, hayırlı uğurlu olsun”

Mülk Sosyal Tesisi hakkında bilgiler veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Köylerimiz bizim canımız ciğerimiz. 80 tane Şahinbey’imize bağlı köyümüz var. İlk olarak bu köylerimizin yol olmadan, medeniyet olmadan hiçbir şey olmaz diye başladık. Bir taraftan kilit taşı çalışmalarını yaptık ki sadece Şahinbey Mülk’te 23 bin 900 metrekare kilit taşı yapmışız. Bir tane parkımız var, çöplerini topluyoruz. Altyapı kanalizasyon işleri Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılıyor. Yine spor aletlerimiz burada kuruldu. Arkamızda gördüğümüz tesisimiz bütün köylerimize yapmış olduğumuz tesislerden bir tanesi oldu. İçerisinde erkek taziye evi, kadın taziye evi, bir tane derslik ve bir tane çocuk oyun alanı olan toplam inşaat alanı 491 metrekare toplam arsası 2 bin 24 metrekare ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 273 bin 7 86 TL helalı hoş olsun, hayırlı uğurlu olsun. Yapılan çalışmalar tabi ki bunla da sınırlı değil, camimizin bakım ve onarımını yaptık, yine köyde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu destekler devam edecek, köylü kalkınırsa ülke kalkınır” ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu’ndan kadınlara özel projeler

Kırsal mahallede bulunan tüm kadınlara Çanakkale gezisi ve köydeki çalışma şartlarına uygun çizmeler hediye edeceğini söyleyen Tahmazoğlu, “Son pandemi de gördük ki gıda güvenliği ne kadar önemli. Ekilen alanların sayısının artması lazım. Biz tohum ve gübre dağıtmaya başladıktan sonra Şahinbey ilçesi için söylüyorum dikilen alan 80 bin dekardan 300 bin dekara çıktı. Yani yüzde 300’ün üzerinde bir artış var. Tekrar Çanakkale seferlerimiz başlayacak, özellikle de ben köydeki hanım kardeşlerimizin gitmesini istiyorum. Hem Çanakkale’yi görsünler. Onları alacağız sabahleyin uçakla Çanakkale’ye götüreceğiz, yemesi, içmesi, gezmesi her şeyi bize ait. Bir de geçen gün bir şey gördüm o canımı sıktı biraz bir köye gittik, ablalarımız terlikle bizim naylon terlikler baktım onunla ahıra giriyorlar. Hava soğuk içim sızladı, dedim ki köyde yaşayan bütün hanımlara her eve birer tane güzel çizme alıyorum ve o çizmelerden birer tane hediye edeceğim sizlere ayaklarınız üşümesin. Ben buranın yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sosyal tesisimiz diğer çalışmalarımız Şahinbey Mülk mahallemize hayırlı uğurlu olsun diliyorum” diye konuştu.

