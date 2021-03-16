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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Mutlu 10 günlük karantinaya girdi

İHA

Kaymakam Mutlu 10 günlük karantinaya girdi

Gaziantep’in Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, eşinin testinin pozitif çıkmasından dolayı 10 gün boyunca karantinada olacağını duyurdu.
Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yaptığı açıklamada eşinin test sonucunun pozitif çıkması sonucunda kendisinin de 10 gün boyunca karantinada olacağını duyurdu.
10 günlük karantinaya gireceğini duyuran Kaymakam Mutlu, ’’Değerli Arabanlılar, eşimin test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle 10 gün boyunca karantinada olacağım. Bu süreç içerisinde 1.5 yıllık görev sürecimizin değerlendirmesini yapmaya çalışacağım. Sizlerin tüm projelerimiz ve faaliyetlerimizle ilgili düşünce, eleştiri ve fikirlerini bizimle paylaşmasını istirham ediyorum. Tüm mesajları ve yorumları tek tek okuyarak dönüş yapacağım inşallah. Salgınla ilgili tüm tedbirlere sıkı sıkı uymanızı rica ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

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