Araban Belediye Başkanı Doğru’dan 18 Mart mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106’ıncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru yayımladığı mesajında, "Dünya ülkelerinin yarısının tarihi 100 yılı bulmazken, Çanakkale Zaferi’nin 106’ıncı yıldönümü, büyük milletimizin bin yıllara dayanan tarihi içinde bir şereftir. Kutsal vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü’nü onurla yad ettiğimiz bugünde, tarihi şan ve şerefle dolu büyük milletimizin eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanı yazarak elde ettiği Çanakkale Zaferi’nin 106’ıncı yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Coğrafyanın bedelini bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız"

Başkan Hasan Doğru mesajında, "Coşkuluyuz. Yokluktan, imkansızlıktan, umutsuzluktan bir milli şahlanış destanı yazmış kahraman atalarımız. Hüzünlüyüz. Milletimizin en genç, en eğitimli, en üretken yüz binlerce insanın kanını bu destana mürekkep yapmış, şehadet şerbetini içmiş. Savaş tarihçileri belirtiyor ki; dünya tarihinde, vatana duyulan sevgi ve bağlılığın bu kadar derinden, yalın ve samimi yaşandığı bir başka savaş daha olmamıştır. Çanakkale’yi unutmamak, bizim millet olma, bir arada yaşama arzumuzun can suyudur. Şehitlerimizin hatırasını bir bayrak gibi içimizde ve ufkumuzda dimdik yaşatmalıyız. Vatan diye bize emanet edilen bu kutlu coğrafyanın bedelini bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız. Çanakkale, milletimizin büyük millet olduğu gerçeğinin tarihe kanla, şanla yazıldığı yerdir, zamandır. Bu duygu ve düşüncelerimle Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve rahmete kavuşmuş olan Çanakkale gazilerimizin aziz ruhları önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.