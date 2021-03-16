Medical Park Gaziantep 'TSE Covid-19 güvenli üretim' belgesinin sahibi oldu

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin hak ettiği TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi TSE Gaziantep Belgelendirme Müdürü Rıza Buğra Alp Giray Okumuş tarafından Genel Koordinatör Hayrullah Kubba’ya takdim edildi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi büyüyen yapısı, dinamik kadrosu ve gerçekleştirdiği yatırımları ile bölgede öncü olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesi ve ISO 10002, 14001, 50001, 9001, Sıfır atık projesi tescillenmiş belgeleri ile birlikte Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi de almaya hak kazandı. Hastanenin hak ettiği belgeyi TSE Gaziantep Belgelendirme Müdürü Rıza Buğra Alp Giray Okumuş Genel Koordinatör Hayrullah Kubba’ya takdim etti.

"Bu belge bizim için bir kılavuz görevindedir"

Bu belgenin uluslararası bir kalite belgesi niteliğinde olduğunu ifade eden Kubba, "Pandemi salgının ilk gününden itibaren attığımız her adımda ‘Herkes için sağlık’ felsefesi ile halkımızın yanında yer aldık. Pandemi sürecinde oluşturduğumuz Bilim Kurulu ile birçok başarılı tedaviye imza attık. Yaptığımız bilinçli adımlarla herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçtik. Hastanemizde aldığımız tedbirlerle beraber birçok kolaylaştırıcı uygulamayı hayata geçirdik. "COVID19 Güvenli Üretim Belgesi" Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak tüm çalışanlarımızla salgınla mücadele ederken bizim için bir kılavuz görevindedir. Bu belge, Pandemi salgınının bir ihtiyacı olan güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik üretim standartlarına uygun üretim yapan bir kuruluş olarak mevcut durumumuzu güçlendirmiştir. Bu belgenin alınması için gerekli adımların atılmasında görev aldığımız gibi, tüm çalışanlarımız ile gurur ve onur duyduğumu belirtmek isterim. Emeği geçenlere teşekkür ederim’’ diye konuştu.

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