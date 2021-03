Gaziantep Protokolünden 18 Mart Mesajı

Gaziantep Protokolü 18 Mart Çanakkale zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Davut Gül

Gaziantep Valisi Davut Gül yayımladığı mesajında, “Bugün, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı topraklarda huzur ve güven içinde yaşamamıza vesile olan, Cumhuriyetimizin mimarı yüce ecdadımızın en güzel eserlerinden biri “Çanakkale Zaferi”nin 106. yıl dönümünü yaşamanın gururu içerisindeyiz. Çanakkale Zaferi, tarih boyunca hürriyet ve istiklalini her şeyin üstünde tutan, gerektiğinde bu uğurda büyük mücadeleler veren, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş aziz milletimizin kahramanlık örneklerinden biri olarak tarihimizin şerefli sayfalarında yerini almıştır. ‘Biz aslında kimiz?’ sorusunun cevabını merak eden evlatlarımız, Çanakkale’ye bakmalıdır. Anadolu’dan Ortadoğu’ya, Balkanlardan Kuzey Afrika’ya kadar kökeni, rengi ve meşrebi ne olursa olsun Mehmetçikler, aynı dava uğrunda Çanakkale’de bir araya gelmişler, aynı toprağa kanlarını akıtmışlardır. Bizler, millet olma bilinciyle, en güç koşullarda bile 'Çanakkale Geçilmez' dedirten sağlam bir bilinç ve ruhun mirasçılarıyız. Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz. Unutmayalım, ancak ecdadını tanıyan ve bu tarih üzerine ayaklarını sağlam basabilen bir millet, geleceğini inşa edebilecek bir güce sahip olabilir. Bu vesileyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıl dönümünü ve Şehitlerimizi Anma Günü'nü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu aziz vatan ve kutsal değerlerimiz uğrunda canını feda ederek bu toprakları bizlere vatan yapan kahraman şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kurtuluşa giden yolda Çanakkale’yi geçilmez kılan başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. İtilaf devletlerin tüm imkanlarıyla topyekun saldırıları karşısında şanlı ecdadımızın istiklal ve istikbali için kenetlenerek canı pahasına büyük bir mücadele verdi. Çanakkale’deki mücadeleyi Büyük Önder Atatürk, ‘Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur’ sözleri ile ifade etmiştir. Çanakkale savaşı aziz milletimizin vatanına, bağımsızlığına, istiklal ve istikbaline karşı şartlar ne olursa olsun sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. 1915 yılında işgalci devletlere karşı karadan ve denizden büyük bir savaş yürütülmüştür. Ecdadımız canı pahasına cepheye koşmuş, şehit olmuş, gazi olmuş ama vatanın bir karış toprağını vermemiştir. Kanla yazılan zaferde 250 bin vatan evladı şehit düşmüştür. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla birlik ve beraberlik içerisinde ülkemize sahip çıkacak, tarih sahnesinden silinmek istenen ve küllerinden yeniden doğan bir milletin evlatları olarak vatanımızı her alanda, her cephede daha çok çalışarak geleceğe taşıyacağız. İbret dolu yaşanmışlıklar ve dersler barındıran Çanakkale savaşını genç kuşaklara da çok iyi anlatmalı ve gençlerimizi bu şuurla yetiştirmeliyiz” dedi.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Aileler ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 106. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şehit ailelerini ziyaret etti. Fadıloğlu, ilk olarak 2008 yılında Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu şehit düşen Jandarma Er Mehmet Gidiş’in annesi Sultan Gidiş’i ziyaret etti. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, herhangi bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Sohbet ortamında geçen ziyaret sonunda şehit düşen Jandarma Er Mehmet Gidiş için dualar edildi. Başkan Fadıloğlu, daha sonra 29 Ekim Mahallesi’nde ikamet eden şehit Mehmet Şirin’in babası Latif Şirin ve annesi Fatma Şirin’i ziyaret etti. Kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Fadıloğlu, her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını kaydetti. Ziyaret sonunda şehit Mehmet Şirin için dualar edildi.

Tüm şehitlerimizi, rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün şehitlerimizin ailelerini ziyaret ediyoruz. Bugün burada baba Latif Bey ve anne Fatma Hanım ile beraberiz. Bundan 21 yıl önce Rahmeti Rahman’a kavuşan şehidimiz Mehmet’in ailesinin ziyaretinde bulunuyoruz. Allah, cennetinde buluştursun. Allah, hepimize de imanla yaşayıp, imanla göç etmeyi nasip etsin. Bu toprakları bize vatan eden atalarımıza ne kadar minnette bulunsak, ne kadar şükür etsek azdır. Tabi dünya var oldu olalı iyilerin ve kötülerin mücadelesi vardır, bundan sonra da devam edecek. İyilerin tarafında yer alan şehitlerimiz, bu toprakları vatan kılmak adına canlarını seve seve verdiler. Bizler de onların emanetine sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah; memleketimizi, milletimizi daim eylesin. Tüm şehitlerimizi; rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ailelerine de tekrardan baş sağlığı diliyorum. Rabbim, cennetinde buluştursun” şeklinde konuştu.

Başkanımız, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor

Şehit Mehmet Şirin’in babası Latif Şirin, Fadıloğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Rabbim, her zaman Başkanımızdan razı olsun. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, daima bizlerin yanında olmaya çalışıyor. Bugün de bizi ziyaret ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizleri sevindirdiği için Allah kendisinden razı olsun” dedi.

Fadıloğlu, “Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümünde mukaddes vatanımızı bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.