Ayakkabıda son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı Gaziantep’te pandemiye rağmen son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayakkabıda son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı Gaziantep’te pandemiye rağmen son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı

İHA

Ayakkabıda son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı Gaziantep’te pandemiye rağmen son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı

Bin 200 ayakkabı üreticisiyle Türkiye’nin ve dünyanın her yerine ihracat yapan Gaziantepli ayakkabı üreticileri, pandemiye rağmen son 20 yılın ihracat rekorunu kırdı.
İstanbul’un ardından Türkiye’nin en çok ayakkabı üretiminin yapıldığı Gaziantep’te pandemiye rağmen son 20 yılın ihracat rekoru kırıldı. 136 milyon dolarlık ihracatla son 20 yılının en yüksek ihracatının yapıldığını belirten Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, Gaziantep’in dünya arenasında yer alması için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Ayakkabı sektöründe dünya genelinde düşüş yaşanırken Gaziantep ihracatını arttırdı
Pandemi döneminde dünya genelindeki ayakkabı sektöründe yüzde 40’lık bir düşüş olmasına rağmen Gaziantep’in ihracatını arttırarak devam ettirdiğini söyleyen Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, “Gaziantep ayakkabı sektöründe İstanbul’dan sonra en büyük 2’nci üretici ili. 2019 yılında Gaziantep’te 172 milyon çift ayakkabı ve terlik üretildi. 2020 yılındaki ayakkabı imalat rakamlarını pandemiden dolayı tam olarak sağlıklı bir şekilde alamadık. Kısa sürede kaç çift ürettiğimizi de açıklayacağız. Pandemiden kaynaklı iç piyasada yaşanan daralma bizi ihracata sevk etti. Dünya genelinde ayakkabı sektöründe yüzde 40’lık bir küçülme var ama Gaziantep terlik sektöründeki gücüyle Afrika, Ortadoğu ve Rusya pazarında gelen siparişlerle terlikte bir ihracat grafiği yakaladık. Bunun dışında hem fiyat olarak hem bu pazarlara yakınlık olarak Çin’in hakim olduğu terlik sektöründeki Avrupa pazarından ihracat anlamında bir pay almış olduk” dedi.

“2020 yılında 136 milyon dolarla son 20 yılın en yüksek ihracat rakamına ulaştık”
Başkan İnce, “Gaziantep olarak 2020 yılı 136 milyon dolar ihracatla kapattık. Bu bizim için bu şartlarda son 20 yılın en yüksek rakamıydı ve gurur kaynağıydı. Çok mutlu olduk çünkü Gaziantep üreten, rekabetçi, genç, çalışkan ve ihracat gücü olan bir şehir. Gaziantep ayakkabıcısıyla bu işe gönül vermiş kalifiye elemanlarıyla bu ihracatı başardı. Biz çalışmalarımıza ve üretimimize devam edeceğiz. Biz dünya arenasında Gaziantep’in ayakkabı markalarıyla yer almasını ümit ediyor ve kendimize bunu hedef olarak belirledik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep Protokolünden 18 Mart Mesajı
YEREL HABERLER Gaziantep Protokolünden 18 Mart Mesajı
Erken tanıyla kolon kanserinden kurtuldu
YEREL HABERLER Erken tanıyla kolon kanserinden kurtuldu
Gaziantep Valisi Gül: Kurallara uyarsak 10 günde eskiye döneriz
YEREL HABERLER Gaziantep Valisi Gül: Kurallara uyarsak 10 günde ...
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: “Vatanın bağımsızlığında Çanakkale zaferi büyük rol oynadı”
YEREL HABERLER 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü SANKO ...
İşçileri taşıyan midibüs takla attı: 8 yaralı
YEREL HABERLER İşçileri taşıyan midibüs takla attı: 8 yaralı
Nurdağı Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Nurdağı Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
Medical Park Gaziantep 'TSE Covid-19 güvenli üretim' belgesinin sahibi oldu
YEREL HABERLER Medical Park Gaziantep 'TSE Covid-19 güvenli üretim' ...
Araban Belediye Başkanı Doğru’dan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Araban Belediye Başkanı Doğru’dan 18 Mart mesajı
Kaymakam Mutlu 10 günlük karantinaya girdi
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu 10 günlük karantinaya girdi
Tüfekçi Yusuf Usta’nın hayatı kitaplaştırıldı
YEREL HABERLER Tüfekçi Yusuf Usta’nın hayatı kitaplaştırıldı
GAİB Başkanı Kileci’den 18 Mart mesajı: Kileci, “Ulusal bağımsızlık hareketlerine örnek teşkil eden bir muharebe”
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci’den 18 Mart mesajı: Kileci, ...
Şahinbey’den Mülk mahallesine sosyal tesis
YEREL HABERLER Şahinbey’den Mülk mahallesine sosyal tesis
Dila hemşire, gözyaşları arasında toprağa verildi
YEREL HABERLER Dila hemşire, gözyaşları arasında toprağa verildi
Mini Kitap Fuarı GKV’de açıldı
YEREL HABERLER Mini Kitap Fuarı GKV’de açıldı
Mehmet Büyükekşi: "Hedefimiz ilk beş" Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: “Her maçı final gibi düşünmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Mehmet Büyükekşi: "Hedefimiz ilk beş" Gaziantep FK ...
Gaziantep'te 288 kişiye Covid-19 cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 288 kişiye Covid-19 cezası
Ali Topçuoğlu'nun hayat hikayesi kitap oldu Ali Topçuoğlu'nun biyografi kitabı çıktı "1940 Yılından Bugüne Ticaret ve Sanayi Yolunda Hatıralar" kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER Ali Topçuoğlu'nun hayat hikayesi kitap oldu Ali ...
Büyükşehir sporcuları Gaziantep'e Türkiye 3'üncülüğü getirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir sporcuları Gaziantep'e Türkiye 3'üncülüğü ...
Makine Mühendisleri Odası'ndan model fabrikaya teknik gezi
YEREL HABERLER Makine Mühendisleri Odası'ndan model fabrikaya teknik ...
Yaşlıların evleri hem temizleniyor hem de dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Yaşlıların evleri hem temizleniyor hem de dezenfekte ...
GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi'nden bir ilk daha
YEREL HABERLER GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi'nden bir ilk daha
Sutopçular 18 Mart anısına kıyasıya yarıştı
YEREL HABERLER Sutopçular 18 Mart anısına kıyasıya yarıştı
50 yıldır yaptığı yemenileri birçok ülkeye ihraç ediyor 50 yıldır yemenicilik mesleğiyle uğraşıyor
YEREL HABERLER 50 yıldır yaptığı yemenileri birçok ülkeye ihraç ...
Kuyumcularda normalleşme sevinci Normalleşme sonrası altın satışlarında artış yaşanıyor
YEREL HABERLER Kuyumcularda normalleşme sevinci Normalleşme sonrası ...