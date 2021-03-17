Gaziantep’te 8 bin personelle korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Türkiye genelinde yapılan korona virüs denetimi Gaziantep’te de Vali Davut Gül öncülüğünde 8 bin personelin katılımıyla başladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan korona virüs risk haritasında sarı kategoride (orta riskli iller) yer alan Gaziantep’te, Gaziantep Valisi Davut Gül önderliğinde 8 bin personelin katılımıyla korona virüs denetimleri başlatıldı. Denetim kapsamında esnafları tek tek ziyaret eden Vali Gül, korona virüs kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundu.



“Kurallara uyulunca vaka sayılarımız ciddi şekilde düşüyor”

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, korona virüs kurallarına uyulunca kentte vaka sayısının düştüğünü ifade ederek, “Türkiye genelinde korona virüs denetimi var. Bizde İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla Gaziantep’te 8 bin kişiyle denetimdeyiz. Kamunun her kademesinde görevli olan odalarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız bu denetimde yer alıyor. Bugün de biz Şahinbey ilçesinde, Şahinbey Kaymakamımız, Şahinbey Belediye Başkanımız ve Tarım İl Müdürümüzle beraber esnaflarımıza hem selam veriyor hem de bildiklerini tekrar hatırlatıyoruz. Malum bu pandemi elimizdeki en önemli enstrüman kurallara uymak. Burada maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat ettiğimizde vaka sayılarımızın ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Biraz gevşettiğimizde vaka sayılarının yükseldiğini görüyoruz. Biz kent olarak sarı kategorideyiz. Sarı kategoriden maviye düşmemiz için en kötü şartta sarı kategoriyi muhafaza etmemiz için kendi iç disiplinimizi muhafaza etmemiz gerektiğini hatırlatıyoruz” diye konuştu.

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