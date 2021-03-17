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Altunkaya: “Hammadde ve konteyner fiyat artışları ihracatçılarımızı zorluyor”

İHA

Altunkaya: “Hammadde ve konteyner fiyat artışları ihracatçılarımızı zorluyor”

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu, Mahsum Altunkaya Başkanlığında zoom üzerinden online toplanarak gündemi değerlendirdi. Başkan Altunkaya dünya genelinde yaşanan çok ciddi bir ekonomik sıkıntı olduğunu ve birçok ülkede insanların temel ihtiyaç maddelerini alamayacak kadar fakirleştiğini ifade ederek pandemi sürecinin küresel bir ekonomik krize dönüşmeye başladığını ifade etti.
Mahsum Altunkaya başkanlığında toplanan TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Türkiye genelinden 2020 yılında gerçekleştirilen ihracat rakamlarıyla yaşanan sorunları, 2021 yılının ilk iki aylık ihracat verilerini ve dünya genelinde yaşanan sıkıntıları masaya yatırarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. 2020 yılında Türkiye genelinden toplam 7 milyar 293 milyon 467 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken 2021 yılında 1 Ocak 14 Mart arası dönemde 1 milyar 579 milyon 26 bin dolarlık ihracata imza atan hububat bakliyat ihracatçıları yapılan toplantıda 2021 yılının zorlu bir yıl olarak geçeceğini, pandemi nedeniyle yaşanan krizin daha da derinleştiğini ve insanların alım gücünün dünya genelinde hızla düştüğünü ifade ettiler.
İhracatçının ortak sorunu hammadde fiyat artışları ve konteyner
Dünya genelinde yaşanan konteyner sıkıntısının Türk ihracatçıları da olumsuz etkilediğine dikkat çeken Altunkaya, yerli ve milli konteyner sistemi geliştirmek zorunda olduklarını, bu konuda ilgili bakanlıklarla sürekli görüş alışverişi yaptıklarını da belirterek, “2020 yılını bir önceki yıla oranla yüzde 7,4’lük artışla 7 milyar 293 milyon 467 bin dolarlık ihracatla tamamladık. 2021 yılında 1 Ocak 14 Mart arası dönemde yüzde 9’luk artışla Türkiye genelinden 1 milyar 579 milyon 26 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ancak dünya genelinde yaşanan küresel krizin boyutları her geçen gün derinleşirken insanların satın alma güçlerini hızla kaybettiğini, pandemi sürecinde global ekonominin dinamiklerinin hasar görmeye başladığını gözlemliyoruz. Türkiye’nin sektörümüz ile ilgili en önemli pazarı olan Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde insanların satın alma gücünün zayıflaması önümüzdeki süreçte ihracatımızı da olumsuz etkileyecektir” dedi.
Hammadde fiyatlarındaki aşırı artıştan da üretici ve beraberinde ihracatçıların olumsuz etkilenmeye başladığına dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya dünya pazarlarındaki mevcut pozisyonların korunması yönünde büyük çabalar sarf ettiklerinin de altını çizdi.
"Anadolu’nun bereketli topraklarının kıymetini bilmeliyiz"
Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracatına sektörel katkı sunmak için üzerlerine düşenleri yaptıklarını da ifade eden Altunkaya, pandemiye rağmen uluslararası fuarlarda yer alarak dünya pazarlarına yenilikçi ürünleri sunarak Pazar paylarını arttırmaya çalıştıklarını da ifade etti. Tarımsal üretimin öneminin pandemi sürecinde bir kez daha anlaşıldığını da belirten Altunkaya, “Türkiye dünyanın en önemli tarım ülkelerinden birisidir. Binlerce yıldır Anadolu’nun bereketli toprakları insanların sağlıklı beslenmesinde rol alan tarımsal ürünler yetiştirilmesinde önemli rol üstlenmiştir. Ülke olarak Anadolu'nun her karışını değerlendirmek, tarımsal alanları ekmek ve tarımsal üretimimizi artırmak zorundayız. Anadolu insanların ihtiyaç duyduğu her türlü tarımsal ürünlerin yetiştirilebileceği iklim ve toprak yapısına sahiptir. Bunu çok iyi değerlendirmek ve global ekonomik sıkıntıların derinleşmeye başladığı bu süreçte bunu üretimimizi arttırarak fırsata çevirmeliyiz” şeklinde konuştu.
Ortadoğu Türkiye’nin en önemli pazarı
2021 yılının ilk iki aylık ihracat rakamlarını da değerlendiren Altunkaya, OcakŞubat 2021 döneminde Türkiye genelinden 201 ülkeye 1 milyar 240 milyon 459 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti. Altunkaya yaptığı değerlendirmede, “2021 yılının ilk iki aylık sürecinde mal grupları bazında en fazla ihracat bisküvipasta, bitkisel yağlar, buğday unu, şeker ve şeker mamuller, kakaolu mamuller, yağlı tohumlar ve mamüller, makarna, mercimek, margarin, bulgur, nohut, irmik, çeşitli yemler, baharatlar ve fasulye gibi ürünlerde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin en büyük pazarları arasında yer alan Ortadoğu ülkelerine bu süreçte 492 milyon 674 bin dolar, Afrika ülkelerine 242 milyon 648 bin dolar, Avrupa Birliği ülkelerine 161 milyon 823 bin dolar ve Amerika ülkelerine 112 milyon 889 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Elbette bu hazarların yanı sıra yeni pazarlara yönelik arayışımız devam etmektedir” diye konuştu.
Irak ihracatta cazibesini koruyor
Ülke bazlı değerlendirmede Türkiye’nin hububat sektörü için en önemli pazarının Irak olduğuna da dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya Irak’a 2021 yılının ilk iki aylık diliminde Türkiye genelinden toplam 207 milyon 779 bin dolar, Birleşik Devletlere 73 milyon 575 bin dolar, Suriye'ye 73 milyon 341 bin dolar, İran’a 44 milyon 589 bin dolar ve Almanya'ya 43 milyon 359 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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