Fatma Şahin TÜRASAŞ’ı ziyaret etti Yıl sonunda tren setleri Gaziantep’te olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAZİRAY Banliyö Metro Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi’nde çalışacak 32 araçtan oluşan yerli ve milli 8 adet elektrikli tren setinin görüşmeleri için Sakarya’da bulunan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ) tesislerini ziyaret etti. Başkan Fatma Şahin yaptığı açıklamada yıl sonunda tren setlerinin Gaziantep’e geleceğinin müjdesini verdi.

Gaziantep’in ulaşımını büyük oranda rahatlatacak ve kentin metropol kimliğine yenilik kazandıracak GAZİRAY Projesi’nde hizmet verecek yerli ve milli 32 araçlık 8 tren setlerinin görüşmeleri için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül, Sakarya’da ki TÜRASAŞ Tesisleri’ne ziyarette bulundu. Ocak ayında 8 tren seti için imzalanan 47 milyon Euro’luk anlaşma sonrası yapılacak çalışmanın görüşüldüğü ziyarette, yetkililerden bilgi alan Başkan Fatma Şahin, yapılan sunum sonrası fabrikayı gezerek bilgi aldı. Protokol, ziyaret sonrası alınacak olan “Milli Elektrikli Tren” setini inceledi. Şahin, incelemeler sonrası trenin makinist koltuğuna geçerek deneme sürüşü yaptı. Şahin, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada iki ekibin uyumlu bir şekilde çalıştığını ifade ederek, “İnşallah Milli Trenimizi yılsonunda şehrimize getireceğiz” dedi.



“Çin, İspanya, Güney Kore çok mücadele etti, biz yerli olması için gayret gösterdik”

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Sakarya bizim gözbebeğimiz, yüksek teknolojinin merkezi. Gaziantep olarak 25 kilometrelik GAZİRAY’ın uluslararası rekabet gücünü yüksek tutan Milli Trenin alt yapısı Sakarya’da gerçekleşeceği için çok mutlu, onurlu ve şerefliyiz. Kendi hikayemizi ve kendi destanımızı yazıyoruz. Sakarya’da bu üretim merkezi olmasaydı bunu başaramazdık. Bizim çalışma arkadaşlarımızla bu işin Sakarya’da yapılması ve Milli Tren olması konusunda uluslararası rekabeti çok iyi yönettiler. Çin, İspanya, Güney Kore sistem için çok mücadele etti ama biz yerli olması için çok büyük bir gayret gösterdik. Bunu birlikte başardık. Bugün gelmemizin nedeni de altyapımız çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor, sinyalizasyonumuz da bitiyor. Gaziantep’in kurtuluşu olan 25 Aralık’ta düğmeye basmak istiyoruz. Zaman çok önemli bizim için. Birlikte verilmesi gereken kararlar var. İç dizayn, renk, otomasyon, yazılım ve donanımla alakalı hem kendi teknik ekibimiz hem de valimiz ile görüşlerimizi bildirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili makamlara teşekkür ediyorum. Güçlü bir ekiple bunu başardık” diye konuştu.



TÜRASAŞ tesisleri ziyaretinde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, TÜRASAŞ Genel Müdür Mustafa Metin Yazar, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Dr. Erdal Aba bulundu. Başkan Fatma Şahin ve Vali Gül tesis ziyareti sonrası Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda temaslar gerçekleştirdi.

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