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MHP Milletvekili Taşdoğan’dan Çanakkale Zaferi mesajı “Rahat uyusunlar, emanetleri emin ellerde”

İHA

MHP Milletvekili Taşdoğan’dan Çanakkale Zaferi mesajı “Rahat uyusunlar, emanetleri emin ellerde”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Çanakkale Zaferi sırasında Türk milletinin tek bilek, tek yürek olduğunu ve canı pahasına bir karış toprağını bile vermediğine vurgu yaptı.
Türkü, ulusal savaş tarihine altın harflerle yazdıran Çanakkale Zaferi ve kutsal vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü anmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyen Milletvekili Taşdoğan, “Çanakkale Zaferi güç dengelerinin tamamen değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk Milletinin belirleyici bir rol oynadığı ve Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk Milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıklarının doruk noktasına ulaştığı bir mücadele olmuştur. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Gençliği ve Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir. Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman askerlerini, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Rahat uyusunlar, emanetleri emin ellerde" ifadelerini kullandı.

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