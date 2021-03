GTB Başkanlarından Çanakkale Zaferi kutlama mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi'nin istikbale giden yolda tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken GTB Başkanları, yayımladıkları mesajda, “Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen aziz bir milletin vatan toprakları uğruna yedi düvele karşı verdiği unutulmaz bir kahramanlık destanıdır. İstikbale uzanan yolda, türlü yokluk ve zorluklara rağmen yüksek bir irade ve sarsılmaz bir inançla verilen bu şanlı mücadele, milli tarihimizi yeniden şekillendirerek, Cumhuriyetimize giden yolu aydınlatmıştır. Her taşının altında, her bir karış toprağında bir yiğitlik ve kahramanlık destanı yatan Çanakkale’de, canlarını çekinmeden feda ederek şehadete yürüyen yiğit ecdadımız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal önderliğinde tarihe önemli bir not düşmüştür. 'Kalbi vatan sevdasıyla atan bir ulusu yedi düvel bir araya gelse mağlup edemez. Çanakkale’de yazılan destan vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, ‘Çanakkale Şehitlerine’ şiirinde vurguladığı gibi tarihe sığmayacak kadar büyük ve anlamlıdır. Bu bağlamda çağ açıp, çağ kapatan vatansever bir ruhun emanetçileri olarak Çanakkale’de olduğu gibi milli birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımalıyız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

