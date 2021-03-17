Sopayla önce kediye eziyet etti sonra kendisini uyaran zabıtaya saldırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te bir şahıs elindeki sopayla kediye eziyet ederken kendisine müdahale etmeye çalışan zabıtalara da saldırdı.

Olay Gaziantep’in Değirmiçem Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde sopayla kediye vuran bir şahsa Büyükşehir Belediye zabıtaları engellemeye çalıştı. Gözü dönmüş şahıs, elindeki sopayla zabıta personeline de saldırdı. Saldırgan şahıs gözaltına alınırken, yaralanan kedi ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesi ekiplerince tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.