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Toprak altında kalan inşaat işçisi öldü

DHA

Toprak altında kalan inşaat işçisi öldü


GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP´in Nizip ilçesinde turizm otelcilik lisesi inşaatında kanazilasyon hattı için açılan çukurda çalışmaya yapan işçi Reşat Aday (52), toprak kayması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Mevlana Mahallesi´nde bulunan bir lise inşaatında yaşandı. Kanalizasyon hattı için çukurda çalışma yapan inşaat işçisi Reşat Aday´ı göremeyen mesai arkadaşları, kanalizasyon bölümüne gitti. Aday´ın kısa süre önce kazı yaptığı alanın toprak ile kapandığını gören arkadaşları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, toprak kaymasının olduğu yerde çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Aday'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Reşat Aday´ın cansız bedeni Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haberi alır almaz inşaat alanına gelen ve sinir krizi geçiren Reşat Aday´ın yakınlarını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP,(DHA)
2021-03-17 20:06:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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