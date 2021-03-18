Medyatik diyetlerle sağlığınızdan olmayın Medyatik diyetlere dikkat

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, yaz mevsiminin yaklaştığını ve insanların diyet yapmaya başlayacağını ifade etti. Sağlıklı ve kalıcı zayıflayabilmek için uzmanlardan destek almasını gerektiğini vurgulayan Dyt. Güler, medyatik, hızlı ve şok diyetler konusunda uyarılarda bulundu.

Pandemi ile birlikte insanların evde çok vakit geçirdiğini ve bu nedenle de kilo aldığını belirten Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Uzman Diyetisyeni Nur Seda Güler, yaz mevsiminin yaklaştığını ve bu nedenle insanların diyet yapmaya yöneleceğini ifade etti. Diyet konusunda uzmanlardan destek alınması gerektiğini söyleyen Güler, son zamanlarda sosyal medyada çokça artan diyet programları konusunda uyarılarda bulundu.

“Hızlı, medyatik, şok diyetlerle vücudunuzu yormayınız”

Sosyal medyada artan diyet programları ve ünlülerde görülen diyetlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Nur Seda Güler, “ Pandemi döneminde tabi ki hepimiz içeriye kapandık. Herkes bir şef modunda mutfaklarda mükemmel, lezzetli yiyecekler ortaya çıkardı ve ailecek her bir birey kendi vücudunda çok ciddi ağırlıklar sağladı. Önümüz yaz mevsimi kıyafetler incelecek dolayısıyla vücut fazlalıkları ortaya çıkacak. Bu durumda herkes de hızlı bir şekilde zayıflama isteği doğdu. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken hızlı ve şok diyetler. Pandemi henüz tam olarak bitmiş değil, mutasyonlu virüs şu an tekrardan gündemimizde dolayısıyla hızlı diyetlerle, medyatik diyetlerle, şok diyetlerle, ünlülerde vesaire gördüğümüz, influencerlar da gördüğümüz diyetlerle vücudunuzu yormamanız gerektiğini mutlaka hatırlamanız gerekiyor. Israr ediyorum ve ısrarla söylüyorum, pandemi bitmiş değil. Covid19 hayatımızdan tam olarak çıkmış değil, dolayısıyla bağışıklığımızı düşürmeden, sağlıklı ve kalıcı zayıflayabilmek adına mutlaka diyetisyen kontrolünde olmanız gerektiğini, bir uzman yardımı almanız gerektiğini hatırlayın ki, bağışıklığınız düşmeden, kalıcı olarak, sağlıklı bir şekilde zayıflayabilesiniz. Hastalıktan uzak ve tedbirlerinizi alarak güzel ve keyifli bir yaz, geçirebilesiniz. Önümüz aynı zamanda Ramazan, bayramınız güzel bir şekilde geçebilsin” dedi.

“ Su tüketiminiz çok önemli, uyumadan önce 2 buçuk 3 saat önce yeme işleminizi bitirmeye özen gösterin”

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, diyet yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Dyt. Güler, “Yaz aylarıyla birlikte su ihtiyacımız artacak, terlememiz artacak. Su tüketiminiz çok önemli. Lütfen bol su tüketin ki bu bağışıklığınız güçlensin. Uyumadan önce 2 buçuk 3 saat önce yeme işleminizi bitirmeye özen gösterin. Tatlı, karbonhidratlı yiyeceklerinizi günün erken saatlerinde tüketmeye çalışın. Öğleden sonra daha çok proteinli yiyecekler tüketmeye özen gösterin ki gün içerisinde ki hareketliliğiniz ile birlikte aldığınız fazla kaloriler, gün içerisinde hayatsal faaliyetlerinizi sağlayabilmek adına harcanmış olsun. Ama yatmaya yakın fazla kalori alırsanız üzerine yatacağınız için ertesi gün de tabi ki vücut ağırlığınızda artış olarak dönecektir ve vücut ağırlığınızda azalış mümkün olmayacaktır. Kaldı ki şekerli ve karbonhidratlı gıdaları fazla tükenmeniz de yine bağışıklığınızı zayıflatacak, Allah korusun bu pandemi sürecinde bağışıklığımızı zayıflatmak da bindiğimiz dalı kesmek demektir, kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüktür. Unutmayın yağ kütleleri vücudunuzda artış gösterdiği sürece bağışıklığınız zayıf olacaktır. Dolayısıyla günün sonunda görsel olarak, sağlık olarak, içsel huzur olarak hem de aynaya baktığınız da kendinizi iyi hissedebilmek adına mutlaka ve mutlaka sonuç hep zayıflamaya çıkacak, bu süreci mutlaka sağlıkla atlatın, zayıflama sürecine girecekseniz sağlıklı olabilmesi adına uzmanlardan ve diyetisyenlerden yardım alın” diye konuştu.

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