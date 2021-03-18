Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 2 yaralı

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Gaziantep’te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, bir başka tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep’ten Adana’ya doğru seyir halinde olan S.K. yönetimindeki 01 AYP 17 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, M.Y. isimli sürücünün kontrolündeki 27 AFP 307 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana kazada her iki sürücüde yaralandı. Yaralı sürücülere, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücülerin hayati tehlikesi olmazken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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