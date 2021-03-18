GSO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Gaziantep üretim, ihracat ve istihdamıyla 2021 yılında da üzerine düşeni yapmaya devam ediyor” Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Sanayicinin sorunlarının başında lojistik, hammadde temini ve fiyatları geliyor”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mart ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda sanayici ve ihracatçıların başta lojistik ve hammadde temini olmak üzere yaşadıkları sorunlar ele alınarak, çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.



Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlayarak, “Aziz milletimizin gurur kaynağı, şanlı tarihimizin mümtaz sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının salgın sürecindeki gayretlerine değinen Konukoğlu, “Salgın boyunca büyük mücadele veren sağlık çalışanları, cephede savaşır gibi göğüslerini siper ettiler ve etmeye de devam ediyorlar. Tüm sağlık çalışanlarımıza özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Salgına rağmen Gaziantep’in geçtiğimiz yıl rekor ihracat gerçekleştirdiğini anımsatan Konukoğlu, “Gaziantep üretim, ihracat ve istihdamıyla 2021 yılında da üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi’nde üretim vurgusu yapması çok önemli. Ülkemizi kalkındıracak ve büyütecek olan da sanayi ve üretimdir. Bu noktadan hareketle bundan sonra inşallah üretime çok daha fazla odaklanırız” şeklinde konuştu.



Sanayici ve ihracatçıların sorunlarına değinen Ünverdi, en büyük sorunların başında lojistik, hammadde temini ve hammadde fiyatlarındaki artışın geldiğini söyledi. Kredi ve finansman maliyetlerine de dikkati çeken Ünverdi, “Bankacılık sektöründen reel sektöre uygun maliyetli ve daha fazla kredi kaynağı sağlamasını bekliyoruz. Bankacılık sektörünün Anadolu’ya daha fazla kredi imkanı sunması ve böylesi bir dönemde üretim ve ihracatıyla rekorlar kıran şehrimize daha fazla kaynak sağlaması gerektiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

“Ekonomi reform paketi inşallah yaralara merhem olur”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi’ni de değerlendiren Ünverdi, “Ekonomi reform paketi kamudan özel sektöre, sanayici, ihracatçı ve esnaflarımıza kadar kapsamlı olarak hazırlanmış. Pakette yer alan, piyasa gözetimi ve denetimi, yatırımların teşvik edilmesi, vergi inceleme sürelerinin kısaltılması ve dijitalleşmesi, kamu ihalelerindeki şeffaflık ve bürokrasinin azaltılması, enflasyonla mücadele, kamu maliyesi, cari açık ve finansal sektörler gibi başlıklarla birlikte Kredi Garanti Fonu'nun katma değeri yüksek üretim ve nitelikli istihdama yönelik destek verecek şekilde yeniden yapılandırılması çok önemli.

Bizim her zaman vurgu yaptığımız; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat reform paketinin sacayaklarını oluşturuyor. Ülkemiz ekonomisinin büyümesinin temelinde de reel sektör var. Üretmekten ve ürettiğimizi satmaktan da başka çaremiz yok. Sanayimiz güçlendirilmeliyiz ki hem ekonomimiz büyüsün hem de cari açığın önüne geçilebilsin. Salı günü Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan tarafından içeriğinin açıklanmasını beklediğimiz yeni ekonomi paketi de bu noktada inşallah yaralara merhem olur. Bunların hepsi genel çerçevede ekonomimiz açısından toparlanmayı getirecek konular. Zorlu pandemi koşullarında desteklerin devam etmesi ve önümüzdeki süreçte makroekonomiye yönelik adımların atılması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

GSO’da yeni yapılanma ve üyelere yönelik iş geliştirme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Adnan Ünverdi, “Sanayi odamızı üyelerimize yakınlaştırmak, beklentilerine çözüm bulmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda üyelerimize yönelik ziyaretlerimiz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Gaziantep’in koronavirüs risk haritasında sarı renkle orta riskli iller arasında yer aldığına dikkati çeken Başkan Ünverdi, tedbirlerin önemine işaret ederek, “Tedbirlerimizi alarak şehrimizi mavi renk olan düşük riskli iller arasında yer almasını sağlayabiliriz. Hiç istemeyiz ama tedbirlere uyulmadığı takdirde, turuncu ve kırmızı gibi yüksek ve çok yüksek riskli iller arasına da girmemiz söz konusu. Bu kapsamda maske, mesafe ve hijyen öncelikli olarak tüm kurallara uyarak sağlığımızı koruyalım. Gaziantep olarak lütfen tedbirlere titizlikle uyalım, sarı olan rengi birlikte mavi yapalım” diye konuştu.

Adnan Ünverdi konuşmasının sonunda, 0609 Nisan 2021 tarihleri arasında Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nın (GAPTARIM) gerçekleştirileceğini belirterek fuara davet etti.

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