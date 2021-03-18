Analı kızlı ses yarışması ödül töreni düzenlendi Kazananlar, canlı performanslarıyla hayran bıraktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Analı Kızlı Ses Yarışması için ödül töreni düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla devam eden kutlama etkinlikleri kapsamında türkülerin özünde bulunan milli, dini ve ahlaki değerleri hatırlatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çevrimiçi gerçekleştirilen Analı Kızlı Ses Yarışması’nın kazananları için Büyükşehir Konferans Salonu’nda ödül töreni organize edildi. Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programa, kazananlar aileleriyle birlikte katıldı. Dereceye giren yarışmacılara canlı performanslarının ardından protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Yarışmada birincilik kürsüsüne oturan Fatoş Kafar ve Hülya Sezer’e tam altın, ikinci Gülcan ve Miray Erdem’e yarım, üçüncü Dilara ve Zeliha Esra Acar çiftine de çeyrek altın verilirken Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Nurten ve Ece Işık, Aslıhan ve Elif Zümra Özşahin, Melek ve Melike Kurtaran çiftlerine ise plaket hediye edildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Münasebetiyle gerçekleşen ödül töreninde günün önemi hakkında tarihi bilgiler vererek, Türk toplumunun medeniyet kodlarında kadına atfedilen değerin çok uzun bir geçmişe dayandığını aktardı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kirazoğlu ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan etkinliğin çok keyif verici olduğunu belirterek, “Türkülerimize analı kızlı bir şekilde can vermek, seslendirme cesareti göstermek alkışlanacak bir durumdur” dedi.

Gaziantep sınırları içerisinde katılımın sınırlandırıldığı yarışmaya 316 kişi başvurdu. Yarışmanın final bölümü dışındaki tüm aşamalar pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleşti. Yarışmanın jüri üyeleri tarafından ön elemeler sonrasında final turuna geçmeye hak kazanan 20 yarışmacı için 13 Mart tarihinde Büyükşehir Konferans Salonu’nda final elemeleri yapıldı. Dereceye giren yarışmacılar Seçici Kurul önünde orkestra eşliğinde performanslarını sergiledi ve kazananlar belirlendi.

Ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kirazoğlu, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar Koyun, Gaziantep AK Parti Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz ve Kent Konseyi Kadın Kurulları Başkanı Ayşe Teymur katıldı.

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