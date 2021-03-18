Korona virüs denetimlerine uymayan 259 kişiye ceza

Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 259 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde karantina hükümlerine aykırı davranan 1 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 145 şahsa, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 113 şahsa ceza kesildi. Ayrıca denetlenen bin iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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