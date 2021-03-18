SANKO Okulları’nda online kariyer günleri GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: “İnsan ülkesi ve bayrağıyla bir bütündür. Eğer ülkenizi ve bayrağınızı sevmiyorsanız hayatta başarılı olamazsınız” “Başarılı olmak istiyorsanız her alanda merhameti yüreğinize giyeceksiniz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SANKO Okulları’nda online kariyer günleri GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: “İnsan ülkesi ve bayrağıyla bir bütündür. Eğer ülkenizi ve bayrağınızı sevmiyorsanız hayatta başarılı olamazsınız” “Başarılı olmak istiyorsanız her alanda merhameti yüreğinize giyeceksiniz”

İHA

SANKO Okulları’nda online kariyer günleri GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: “İnsan ülkesi ve bayrağıyla bir bütündür. Eğer ülkenizi ve bayrağınızı sevmiyorsanız hayatta başarılı olamazsınız” “Başarılı olmak istiyorsanız her alanda merhameti yüreğinize giyeceksiniz”

SANKO Okulları tarafından düzenlenen Online Kariyer Günleri programına katılan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “İnsan ülkesi ve bayrağıyla bir bütündür. Eğer ülkenizi ve bayrağınızı sevmiyorsanız hayatta başarılı olamazsınız” dedi.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, Lise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından düzenlenen ‘Online Kariyer Günleri’nin konuğu oldu. SANKO Okulları 12’nci Sınıf Öğrencisi Utku Cevizli’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve Microsoft Teams üzerinden canlı yayınlanan programda SANKO’lularla buluşan Yıldırım, kariyer yolculuğunu anlatıp öğrencilere önerilerde bulundu.
İnsanın ülkesi ve bayrağıyla bir bütün olduğuna vurgu yapan Yıldırım, “Eğer ülkenizi ve bayrağınızı sevmiyorsanız hayatta başarılı olamazsınız. Bu kutsal bir değerdir. Bugün üzerimizde dalgalanan al bayrak sayesinde akşam evimizde rahat uyuyoruz. Bu ülke üzerinde al bayrak dalgalansın diye vatan toprakları için canını feda eden şehitlerimiz var” şeklinde konuştu.
Yıldırım, “Devlet baki kaldıkça ülkemiz ve huzurumuz daim olur. Ülke olarak bir noktaya gelmek istiyorsak vatan, millet, bayrak, aile gibi kutsal değerlerin bizim hasletlerimiz olması gerekiyor. Bu denklemi doğru kuran herkes her başarılı olur. Bir insanın başka türlü başarılı olma şansı yok” ifadelerini kullandı.
Sevdiğiniz mesleği yapın
İnsanların sevdikleri mesleği yapması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Ne iş yaparsanız en iyisini yapın, en iyisini yapmayacağınız bir işi yapmayın” önerisinde bulundu ve sevmeyerek yaptığı bir işte başarılı olma şansı bulunmadığının altını çizdi.
İlgi ve yeteneklerinin meslek hayatıyla örtüştüğüne dikkat çeken Yıldırım, işletme sahibi ya da firmada çalışan olunsa da sosyal ve ticaret hayatı içinde bulunulacağına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:
“Dışa dönük bir yapıya sahip olmalısınız. İçine kapanık birinin hiçbir yerde başarılı olacağını zannetmiyorum. Bu da zaman içerisinde gelişme gösteren bir özellik kendi işim içerisinde yapıma uyuyor. İnsan ilişkilerim çok iyi ve ikna kabiliyetim yüksektir.”
Kendinizi geliştirmelisiniz
Öğrencilere, “önce ne yapmak istediğinize karar vereceksiniz” diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ailenizin şirketinde mi yoksa özel sektörde veya kamuda mı çalışacaksınız? Öncelikle buna karar vermelisiniz ki yönelimlerinizi ve eğilimlerinizi bu doğrultuda belirlemelisiniz. Eğer kendi işinizde çalışacaksanız hem muhasebeyi hem finansı hem de insan kaynağı yönetimini tamamen öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü hayat bir bütün ve bu şekilde devam ediyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Aksi halde üniversiteden birincilikle de mezun olsanız bunun bir sonucu yok. Sadece elinizde üniversite diplomanız olacaktır. İnsan ilişkilerinizi, kendinizi, aile çevrenizi, iş alanlarınızı, arkadaşlarınızı geliştirmelisiniz. İş yaşamı sadece kendinizle ilgili bir durum değil, aynı zamanda toplumla bütünleşmedir.”
“Merhameti yüreğinize giyeceksiniz”
“Okul insanlara çok şey katar, fakat insanın hayatta öğrenmesi gerekenler de olduğunu unutmamalıyız” diyen Yıldırım, öğrencilerin kariyer gelişimi için şu önerilerde bulundu:
“Başarılı olmak istiyorsanız her alanda merhameti yüreğinize giyeceksiniz. Merhametli ve nezaket sahibi olmayan bir insanın hiçbir zaman başarılı olma şansı yok. Çok para kazanabilirsiniz, büyük bir şirketiniz de olabilir ama toplumda saygın biri değilseniz kazandığınız para veya büyük bir şirket sizi başarılı kılmaz. Toplumun geneli tarafından merhametli, vicdanlı, nezaket sahibi, doğru ve adil insan olarak tanınmak önemli. Eğer siz adil olursanız, işinizi doğru yaparsanız, merhameti yüreğinize giyerseniz emin olun başarılı olursunuz. Arkadaşlarınızı da doğru seçmelisiniz iyi bir arkadaş sizi yaşamın her alanında başarılı kılacaktır”
“Cumhuriyetimizin kazanımları hepimizin başarısıdır”
“Bizler dünyanın tanımış olduğu en büyük lidere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sahibiz” diyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bütün kardeşlerime şunu söylemek istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Nutuk’u açık bir kez özümseyerek okumalıdır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın başarısını tasdiklediği yegane lider. Kız çocuklarımızın birey olmasının en büyük etkenlerindendir. Dünyanın birçok ülkesinden daha önce seçme ve seçilme özgürlüğünü vermiştir. Cumhuriyetimizin kazanımları hepimizin başarısıdır. Cumhuriyet çocuğu olduğumuz için bir başkasına boyun eğmeden ülkemizde kendi fikir ve irademizle işlerimizi yapıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yavuzeli’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Yavuzeli’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri ...
Rektör Prof. Dr. Dağlı 'Üniversite yolunda' programına konuk oldu
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Dağlı 'Üniversite yolunda' ...
Rektör Hatipoğlu’ndan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Rektör Hatipoğlu’ndan 18 Mart mesajı
Gaziantep´te şehitler anıldı
YEREL HABERLER Gaziantep´te şehitler anıldı
Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni
YEREL HABERLER Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni
2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER 2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi Polis ...
Korona virüs denetimlerine uymayan 259 kişiye ceza
YEREL HABERLER Korona virüs denetimlerine uymayan 259 kişiye ceza
Analı kızlı ses yarışması ödül töreni düzenlendi Kazananlar, canlı performanslarıyla hayran bıraktı
YEREL HABERLER Analı kızlı ses yarışması ödül töreni ...
GSO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Gaziantep üretim, ihracat ve istihdamıyla 2021 yılında da üzerine düşeni yapmaya devam ediyor” Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Sanayicinin sorunlarının başında lojistik, hammadde temini ve fiyatları geliyor”
YEREL HABERLER GSO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı Meclis Başkanı ...
Başkan Fadıloğlu’ndan 5 önemli imza Öğrencileri ve gençleri ilgilendiren 5 protokol birden imzalandı
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu’ndan 5 önemli imza Öğrencileri ve ...
Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 2 yaralı
Kutnu kumaşı el tezgahlarında gelecek nesillere aktarılıyor
YEREL HABERLER Kutnu kumaşı el tezgahlarında gelecek nesillere ...
Medyatik diyetlerle sağlığınızdan olmayın Medyatik diyetlere dikkat
YEREL HABERLER Medyatik diyetlerle sağlığınızdan olmayın Medyatik ...
Kılıç’tan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Kılıç’tan 18 Mart mesajı
Gaziantep'in yeni lezzeti; kemikte kıyma kebabı
YEREL HABERLER Gaziantep'in yeni lezzeti; kemikte kıyma kebabı
Toprak altında kalan inşaat işçisi öldü
YEREL HABERLER Toprak altında kalan inşaat işçisi öldü
SANKO Okulları `İlk Yıllar Programı´na aday olma yolunda
YEREL HABERLER SANKO Okulları `İlk Yıllar Programı´na aday olma ...
Kanalizasyon borusunun altında kalan işçi öldü
YEREL HABERLER Kanalizasyon borusunun altında kalan işçi öldü
Sanko Okulları, İlk Yıllar Programı aday okulu olma yolunda Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı: “Bölgede ilk olmak bizleri mutlu edecek” Sanko İlkokulu Müdürü Hülya Bingül: “Eğitim öğretime yön veren çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik” PYP Direktörü Mustafa Bağcı: “Sanko Okulları’na IB dünya okulu statüsünü kazandırmayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Sanko Okulları, İlk Yıllar Programı aday okulu olma ...
Sopayla önce kediye eziyet etti sonra kendisini uyaran zabıtaya saldırdı
YEREL HABERLER Sopayla önce kediye eziyet etti sonra kendisini ...
Vali Gül’den ayakkabı test laboratuvarına övgü
YEREL HABERLER Vali Gül’den ayakkabı test laboratuvarına övgü
GTB Başkanlarından Çanakkale Zaferi kutlama mesajı
YEREL HABERLER GTB Başkanlarından Çanakkale Zaferi kutlama mesajı
Tahmazoğlu’ndan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı “Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz”
YEREL HABERLER Tahmazoğlu’ndan 18 Mart Çanakkale Zaferi ...
GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, ihracat rakamlarını değerlendirdi “Gaziantep rekor artışla 749 milyon 231 bin dolarlık ihracata imza attı” “Şubat ayında Güneydoğu'dan 2 bin 299, Gaziantep’ten ise bin 592 firma ihracat gerçekleştirildi”
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, ihracat ...