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Gaziantep'te 8 şehit ailesi ve 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ile Beratı verildi

DHA

Gaziantep'te 8 şehit ailesi ve 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ile Beratı verildi


Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi´nin 106'ncı yıl dönümü programı kapsamında Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.  Gaziantep Valisi Davut Gül, programda 8 şehit ailesi ile 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Berat Belgelerini takdim etti. 
Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Vali Davut Gül'ün yanı sıra, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, şehit alileri ve gaziler katıldı. Törende günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunurken, Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı gölge oyunu sergilendi.
'BU DESTAN MEZUN VERMEYEN LİSELERİN DESTANI'
Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Çanakkale Destanı'nın tüm ülke adına bir gurur olduğunu ifade ederek, ''Bugün Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye'nin birçok yerinde şehit ailelerimize ve gazilerimize devlet övünç madalyası tecvit töreni var. Çanakkale destan diyoruz. Bu desten cepheye yavrusunu gönderen, gönderirken bayrak düşerse asla geri gelme diyenlerin destanı. 15 yaşında şehit düşerken yüzünde gülümseme olan şehitlerimizin destanı. Daha çocuk yaşta gazi olan çocuklarımızın destanı. İstanbul Lisesi'nin, Sivas Lisesi'nin, Erzurum Lisesi'nin, Konya Lisesi'nin Kastamonu Lisesi'nin mezun vermeyen liselilerin destanı. Hepimizin destanı. Burada gördüğümüz şehit yakınlarımızın destanı. Hep birlikte Çanakkale'de bizlere teslim edilen, emanet edilen al yıldızlı bayrağımızı sonsuza kadar götürmenin destanı. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize, gazilerimize ve ebediyete intikal edenlere rahmet diliyorum. Yaşayan gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum'' diye konuştu.
Vali Gül, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı tarafından tevcih edilen madalya ve beratları şehitlerin yakınları ve gazilere takdim etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2021-03-18 15:59:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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