Gaziantep'te, 315 kişiye 'koronavirüs' cezası



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymadığı saptanan 315 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün polis ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 256, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 57 ve karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişiye idari para cezası uygulandı. Öte yandan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 640 kişi ise ikaz edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-03-19 10:51:38



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