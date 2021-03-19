Korona virüs denetimlerinde 315 kişiye ceza

Sen de mi uşak!

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Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 315 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 2 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 256 şahsa, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 57 şahsa ceza kesildi. Ayrıca denetlenen bin 697 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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