Büyükşehir’den Çanakkale Zaferiyle ilgili söyleşi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den Çanakkale Zaferiyle ilgili söyleşi

İHA

Büyükşehir’den Çanakkale Zaferiyle ilgili söyleşi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla “İnancın Zaferi Çanakkale Ruhu” isimli söyleşi programı düzenlendi.
106 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek tarihe kalın harflerle adını yazdıran Çanakkale Geçilmez Destanı’nın haklı gururunu yaşatmak, vatanseverlik duygusunu unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Büyükşehir Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığınca Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda söyleşi programı organize edildi. İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an tilavetiyle başlayan programda Çanakkale şehitlerine özel kısa sinevizyon gösterimi yapıldı. Akabinde orkestra eşliğinde 18 Mart gününü bir kez daha gözler önüne serecek Çanakkale Geçilmez türküsü seslendirildi.
“Şark meselesi bugün hala devam ediyor”
“İnancın Zaferi Çanakkale Ruhu” adlı söyleşinin konukları Gaziantep Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bilimleri Doç. Dr. Ayhan Doğan ve ilahiyatçı Yılmaz Öztürk oldu. Programda Doç. Dr. Doğan, Türk Milletinin Avrupa ve Batı dünyası için bir şark meselesi olarak görüldüğüne dikkat çekerek, “Emperyalist devletler, Türkleri Anadolu’da barındırmak istemiyordu. Temelde Çanakkale serüvenimiz de bu sebebe dayanıyor. Çünkü Çanakkale Savaşı ile artık son darbeyi vurmayı hedefliyorlardı. Emperyalistlerin 1915 senesinde Çanakkale’deki amaçları Osmanlı için nasılsa bugün de Türkiye Cumhuriyeti için aynıdır. Hala Şark Meselesi projesi devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
“Çanakkale Zaferi şehitlerin taşıdığı imanla gerçekleşti”
İlahiyatçı Yılmaz Öztürk ise şehir ve şehadet kavramından bahsederek, “Yüce Allah’a hamdolsun ki bizlere Çanakkale gibi müthiş bir destan yaşatmıştır. Bu zaferin, bu destanın arkasında yatan şey orada yatan şehitlerin taşıdığı imandı. Aslında bu savaş sadece stratejik bir konuma sahip olan bir devleti yıkmaktan da öte iman ile küfrün bir savaşıydı. Dolayısıyla imkan onlardaydı ancak iman da bizim şehitlerimizdeydi. Şehitlik dediğimiz şey en yalın ifadesiyle Allah yolunda ölmek demektir. Allah yolunda ölenlerin şehitlik mertebesine yalnızca ulaşabilir. Dolayısıyla biz şahitlik ederiz, Allah’tan başka hiçbir ilahın olmadığına. Şehit olmak için Allah’ın tek ilah olduğuna şahitlik edilmelidir” diye konuştu.
Söyleşi sonrasında Çanakkale’de gerçekleştirilen kısa sinevizyon gösterimi katılımcılara sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafızlık yarışması Türkiye birincisi Gaziantep’ten Derece yapan öğrenciler Vali Davut Gül’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Hafızlık yarışması Türkiye birincisi ...
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek görüntüler ortaya çıktı Şüpheli şekilde ölen Duygu'nun ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
YEREL HABERLER Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek görüntüler ...
Satrançta başarılı hamleler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Satrançta başarılı hamleler ödüllendirildi
Medıcal Park Gaziantep’te glokom etkinliği
YEREL HABERLER Medıcal Park Gaziantep’te glokom etkinliği
HDP’ye açılan kapatılma davası sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER HDP’ye açılan kapatılma davası sevinçle karşılandı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeniden keşif yapıldı
YEREL HABERLER Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeniden keşif yapıldı
Duygu Delen davasında keşif Duygu'nun şüpheli şekilde öldüğü daire görüntülendi Türkiye’nin günlerce konuştuğu Duygu Delen davası kapsamında olayın yaşandığı evde keşif yapıldı
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında keşif Duygu'nun şüpheli şekilde ...
Çocukların telefonunu alıp kaçan gaspçılar yakalandı
YEREL HABERLER Çocukların telefonunu alıp kaçan gaspçılar yakalandı
Gaziantep'te, gasp ve kapkaç şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, gasp ve kapkaç şüphelileri yakalandı
Korona virüs denetimlerinde 315 kişiye ceza
YEREL HABERLER Korona virüs denetimlerinde 315 kişiye ceza
Model fabrikadan hizmet alacak firmalara bir destek de Vakıf Katılım’dan GSO ile Vakıf Katılım Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı Protokol kapsamında, GSO üyelerine ve model fabrikadan hizmet alacak firmalara önemli avantajlar sunulacak
YEREL HABERLER Model fabrikadan hizmet alacak firmalara bir destek ...
Hırsızlık zanlıları tutuklandı Hırsızlar kameralardan kaçamadı
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlıları tutuklandı Hırsızlar kameralardan ...
SANKO Üniversitesi’nde akademik yükselmeler Dr. Öğretim üyeleri Pala ve Kazımoğlu Doçent unvanı aldı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde akademik yükselmeler Dr. ...
SANKO Okullarında 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı
YEREL HABERLER SANKO Okullarında 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı
Çanakkale savaşlarında sağlık hizmetleri SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Sırmalı: “İstanbul’daki hastaneler yetersiz kalınca çanakkale’ye yakın hastaneler kurulmuştur. Pandemi sürecinde olduğu gibi bazı hastaneler cepheden gelecek yaralılara ayrılmıştır”
YEREL HABERLER Çanakkale savaşlarında sağlık hizmetleri SANKO ...
Hem meslek öğreniyor hem de stres atıyorlar Terapi merkezi gibi meslek kursu
YEREL HABERLER Hem meslek öğreniyor hem de stres atıyorlar Terapi ...
Gaziantep'te, 315 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 315 kişiye 'koronavirüs' cezası
Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer GSO-MEM’i ziyaret etti Ünverdi ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda mesleki eğitim konusunda görüşmelerde bulunuldu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: “Mesleki eğitimde Gaziantep’in geldiği nokta oldukça iyi, ancak sektörlerin nitelikli işgücü isteğini karşılayabilmek için Gaziantep’e farklı bir model uygulanabilir” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Mesleki eğitim çalışmalarımıza daha da hız kazandırmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer GSO-MEM’i ...
18 Mart’ın Yıl Dönümü ve Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER 18 Mart’ın Yıl Dönümü ve Devlet Övünç Madalyası ...
Şehitlerin ismi Şahinbey’de fidanlarda yaşayacak
YEREL HABERLER Şehitlerin ismi Şahinbey’de fidanlarda yaşayacak
Araban’da Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Araban’da Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kutlandı
Jandarma şehit ailelerini unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma şehit ailelerini unutmadı
Çivili sopayla kediye işkence yapıp, zabıtayı darbeden şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çivili sopayla kediye işkence yapıp, zabıtayı ...