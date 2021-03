Balıklı Meydanı'nda ücretsiz internet hizmeti başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla Balıklı Meydanı’nda ücretsiz WiFi hizmeti verilmeye başlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey İlçesi’nde bulunan Balıklı Meydanı’nda vatandaşların ücretsiz internetten yararlanacağı WiFi noktası oluşturdu. 2 bin 500 metrekarelik kapsama alanı ve günlük kişi başı 2 GB sınırlaması olan uydu internet marifetiyle verilen WİFİ noktasından, ad, soyadı, telefon numarası ve elektronik posta adresi girilerek yararlanılabilecek. İlk etapta Balıklı Meydanı’nda başlayan ücretsiz internet hizmeti ilerleyen günlerde Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışma ile Gaziantep Kalesi çevresinde ve Gaziantep Üniversitesi Ana Kapı Meydanı’nda da hizmet verecek.

Ücretsiz WiFi noktası takdir gördü

Ücretsiz WiFi noktasının vatandaşlar için çok iyi olduğunu söyleyen İpek Dapkın, internete erişemeyenlerin veya internet paketleri olmayanların buradan ulaşabileceğini belirterek, meydanda beklerken boş vaktin değerlendirilebileceğini vurguladı.

Gazi şehre işleri için gelen Adem Yahya ise, ücretsiz interneti görünce hemen bağlandığını aktararak, “Bu sadece Gaziantep’te değil her yerde olmalı bence. Çünkü akıllı şehirler önemli bir nokta. Her şey internet üzerinden oluyor. WiFi her yerde olursa herkes rahatlıkla faydalanabilir” diye konuştu.

