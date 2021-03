Başkan Şahin konuştu, Down Sendromlu çocuk taklit etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganından hareketle gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde kürsü konuşmasını yaparken bir down sendromlu çocuk önce Başkan Şahin’in izledi sonra da mikrofonu eline alıp Şahin’i taklit ederek keyifli anlar yaşattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatları doğrultusunda başlatılan “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganından hareketle devam eden fidan dikim etkinliğinin 12’nci etabı Yukarıbeylerbeyi’nde “21 Mart Down Sendromlular Günü” dolayısıyla down sendromlu 20 çocuğun fidan dikimiyle gerçekleşti. Açılış konuşması için kürsüye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sözlerine başlarken bir down sendromlu çocuğun yaptıkları ise keyif dolu dakikalar yaşattı. İlk önce Başkan Fatma Şahin’i izleyen çocuk, daha sonrasında ise kürsüde duran mikrofonu eline alarak Başkan Şahin’i taklit etti. Down sendromlu çocuğun sempatik hareketleri korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına organize edilen fidan dikim töreni öncesi protokol üyeleri ve katılımcıları bir nebze de olsa gülümsetti.



"Ailemizin en akıllı çocuklarını hekim yapıyoruz"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Küresel bir salgına karşı ulusal bir mücadele içindeyiz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde oluşturulan Bilim Kurulu üzerinden alınan kararları, en çok uygulamak için çaba gösteren bir şehrin üyeleriyiz. Pandemi kurulunda eczacılar odası başkanımın yalnızca sorunu tespit etmesi değil, nasıl çözeceğimiz konusundaki anlayışından dolayı da şehrim adına kendisine teşekkür ediyorum. Kentimizde bu büyük sorunu nasıl çözeceğimiz konusunda büyük bir fikir alışverişi ve birlik var. Aslında bu bir Gaziantep Modelidir. Birlikte iş yapma modelidir. Ortak sorunlara ortak çözümler üretmek istiyoruz. Bu düşünceden hareketle yol haritamızı belirliyoruz. Bizim bir kader birliğimiz var. Onun için bugün buradayız. Öncelikle hekimliğin çok özel bir meslek olduğunu belirtmek isterim. Ailemizin en akıllı çocuklarını hekim yapıyoruz. Bu hekimlik o kadar kutsal bir meslek ki sevmeden, aşkla yapılmadan olmaz. Yaşatma üzerine alınan bir eğitim var. Sonuçta da büyük bir başarı hikayesi var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlere emanet edin’ dediği o zor dönemde burada koyduğu bir mesaj var. Aslında dün de Almanya’da çok özel bir tören oldu. Çok gurur duydum. Almanya’nın en büyük devlet nişanı iki doktorumuza verildi. Fırsat verilince bu alt yapı nasıl büyük bir başarı hikayesine dönüşüyor hep birlikte tanıklık ediyoruz. Doktorlarımız bizim için kıymetlidir. Bir nefes sıhhatin ne kadar önemli olduğunu korona hastalarından duyuyoruz. Anlattıkları zaman o bir nefesin ne kadar önemli olduğunu, hissederek görüyoruz. Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıkları, kendi canını düşünmeden başka evlatlar, başka canlar için örnek bir mücadelesi var. Kaybettiklerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun” diye konuştu.



"Şehit düşen sağlık çalışanlarımızı en güzel şekilde anıyoruz"

Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber ise “Bu mutlu ve kutlu programda sizlerle buluşmaktan kıvanç duyuyorum. Bu vesileyle mart ayında bizim varlık mücadelemizde şehit düşen sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyorum. Bunun yanında insanımızı korumak adına canlarını feda eden herkesi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Onları anmanın en güzel yollarından biri, onlar adına toprakta kök salacak fidanlar olacaktır. Bu yeşil varlığı korumak ve onları yaşatmak bizler için sonsuz bir mutluluk kaynağı” ifadelerini kullandı.



"Fidan dikimi ekilecek yer kalmayana dek devam edecek"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise böylesine hayırlı bir hizmette birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Ekilecek yer kalmayana kadar devam edilmesi amaç edinen bu projede Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in emeği çok büyük. Biz bu projenin her zaman yanında olacağız. Şehitkamil Belediyesi olarak bu faaliyetlere de ortaklık etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GaziantepKilis Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayşegül Ateş Tarla, Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Mehmet İrfan Demirci, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, İl milli Eğitim müdürü ve meclis üyeleri katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Eczacılar Odası iş birliğindeki programın bitiminde 13’üncü etabın fidan dikim çalışması için protokol yapılarak imzalar atıldı.

