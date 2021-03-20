Babasını darbedip kendisini eve kilitledi, özel harekatın operasyonuyla gözaltına alındı



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP (DHA)GAZİANTEP'te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat B. (40), babası Ali B.´yi darbedip, kendisini kilitlediği evin penceresinden dışarıya ateş ederek, polise teslim olmamak için evdeki eşyaları yaktı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan özel harekat ekiplerinin biber gazı ile müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilen Murat B., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat B., babası Ali B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Murat B., darbettiği babasını eve sokmaya çalıştı. Baba Ali B. kaçıp, polise bilgi verince, Murat B., eve girip, kendisini kilitledi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri Murat B.´yi ikna etmek için çalışma başlattı. 3 saat geçmesine rağmen Murat B.´yi ikna edemeyen polis ekipleri, olay yerine psikolog çağırdı. Psikolog Mahmut Kayagan, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından Murat B.´nin elindeki tabanca ve kesici aleti ekiplere teslim etti.

ÖZEL HAREKAT OPERASYONUYLA ALINDI

Silahını teslim etmesine rağmen polise teslim olmamak için direnen Murat B., daha sonra evdeki eşyaları yaktı. Olay yerinde hazır bulunan itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ekiplerin çabası sonuç vermeyince Murat B., özel harekat ekiplerinin biber gazı ile müdahale sonucu etkisiz hale getirildi. Murat B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-03-20 21:01:33



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