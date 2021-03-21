Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Reşit Yılmaz (54), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece İslâhiyeNurdağı karayolunun 3´üncü kilometresinde meydana geldi. M.Ç. (45) yönetimindeki 27 BPJ 48 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşit Yılmaz´a çarptı. Yaralanan Yılmaz, çağırılan ambulansla İslâhiye Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Reşit Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Reşit Yılmaz´ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Otomobil sürücüsü M.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-03-21 10:53:03



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