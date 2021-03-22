Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu



Ömer KOÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te trafiğin yoğun olduğu yolda 3 genç, bisikletin üzerine yatarak yolculuk yaptı. O anlar yoldan geçen araçlardaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Araçların hızla ilerlediği Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda 3 genç, bisikletlerini, ayaklarını pedallardan çekip selenin üzerine yüzüstü yatarak kullandı. Tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yapan gençler, yoldan geçen bir otomobildeki vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kişi, bisikletli gençleri Arizona kertenkelesine benzetti. Görüntüyü çeken kişi, "Evet sevgili seyirciler. Arizona kertenkelesi Gaziantep'te karşımıza çıkıyor. Allah'ını seveyim senin. Devamı da var. Arizona kertenkeleleriyle her yerde karşılaşabiliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ömer KOÇ

2021-03-22 09:46:54



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