2020 Kasım sınavlarını başarıyla tamamlayan GKV Cemil Alevli IB Koleji öğrencileri pandemi kurullarına uygun olarak düzenlenen törende GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki’den diplomalarını aldı.

Öğrencileri kutlayan Genel Müdür Tiryaki, mezun öğrencilerin dünyanın en prestijli üniversitelerine yerleştiğini ifade ederek başarılar diledi.

Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji IB diploma programına kayıtlı son sınıf öğrencilerinin tamamı uluslararası geçerliliğe sahip, çift dilli IB diploması almaya hak kazanarak IB programından mezun oldu. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen diploma töreninde mezun öğrencilere diplomalarını GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından verilerek öğrencileri kutladı. Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji IB programından bu yıl Zehra Ulutaş, Rüveyda Kablan, Öykü Meriç, Yaren İlaslan, Anıl Mumbuç ve Serdar Özdem yüksek başarı göstererek mezun oldu.

2020 Kasım sınavlarını başarıyla tamamlayan GKV Cemil Alevli IB Koleji öğrencileri pandemi kurullarına uygun olarak düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Bu yıl mezun olan öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, "Kurumlarımız bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Alevli Koleji IB öğrencilerimizden bu yıl son sınıfa gidenler başarıyla mezun olarak çift dilli diplomalarını almışlardır. Öğrencilerimizin başarılarında büyük emekleri geçen IB Koordinatörümüz Ali Pamuk başta olmak üzere bütün öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, mezun olan öğrencilerimizin önümüzdeki süreçte dünyanın saygın üniversitelerinde yükseköğrenim yaşamlarını sürdürmelerini temenni ediyorum" dedi. Bu yıl Cemil Alevli Koleji’nden IB diplomasi almaya hak kazanarak mezun olan Rüveyda Kablan, Serdar Özdem, Öykü Meriç, Anıl Mumbuç, Yaren İlaslan ve Zehra Ulutaş diplomalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

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