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Gaziantep FK’dan, Yeni Malatyaspor maçının hakemine sert tepki! Mehmet Büyükekşi: “Böyle bir penaltıyı ben daha önce görmedim” “Hakem hatalarıyla 12 puan kaybettik” “Futbol konuşmamıza izin vermiyorlar”

İHA

Gaziantep FK’dan, Yeni Malatyaspor maçının hakemine sert tepki! Mehmet Büyükekşi: “Böyle bir penaltıyı ben daha önce görmedim” “Hakem hatalarıyla 12 puan kaybettik” “Futbol konuşmamıza izin vermiyorlar”

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yaşanan hakem hatalarını skandal olarak değerlendirerek, ilk beş hedefine ulaşmalarının engellenmeye çalışıldığını iddia etti. Büyükekşi, hakem hatalarıyla toplam 12 puan kaybettiklerini ve yayıncı kuruluşun tartışmalı bir pozisyonu ısrarla göstermediğini de söyledi.
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yeni Malatyaspor maçının ardından kulüp internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yaşanan hakem hatalarını skandal olarak nitelendiren Büyükekşi, her geçen gün hedeflerine ulaşmalarının engellendiğini ifade etti. Büyükekşi, sezon başından beri hakem hatalarıyla toplam 12 puan kaybettiklerini ve yayıncı kuruluşun son maçta tartışmalı bir pozisyonu ısrarla göstermediğini de söyledi.

“Hakem hatalarıyla 12 puan kaybettik”
Oynadıkları her karşılaşmanın ardından detaylı hakem raporlarının kendilerine iletilen bir ekip kurduklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi, “Oynadığımız karşılaşmaların ardından hakem kararlarıyla ilgili raporlar alıyoruz. Şuana kadar taraftarlarımızın da zihninde çok net canlanacak kararlarla karşılaştık. Bu kararlar neticesinde tam 12 puanımız alındı. Eğer bu hatalar olmasa şuan 47 puan değil 59 puanda, altıncı sırada değil belki de üçüncü sırada olacaktık. Tekrar söylüyorum hiçbir maçımızın ardından rakiplerimiz hakem aleyhinde konuşmadı. Hiçbir zaman bize ayrıcalık istemedik ancak hep hatalarla karşılaşan taraf oluyoruz. Maddi, manevi bir çok sorumluluğumuz bulunuyor. Tek isteğimiz adalet” dedi.

“Futbol konuşmamıza izin vermiyorlar”
Gaziantep Futbol Kulübü’nün, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynadığı Yeni Malatyaspor maçında hakem hatalarının bir kez daha futbolun önüne geçtiğini dile getiren Mehmet Büyükekşi, “Hakem hatalarını konuşmaktan gerçekten bizler de sıkıldık. Ancak düzelmiyor ve düzelmesi yönündeki inancımız da artık azalıyor. Sahadaki futbolu konuşmak istiyoruz, takımımızın mücadelesini konuşmak istiyoruz ama hakemler bunların önüne geçmeyi başarıyor. Biz bugüne kadar hakemlerden en çok canı yanan takımların başında geliyoruz. Ancak hatalarda üst üste gelmeye devam ediyor. Hedef belirliyoruz, bu doğrultuda bütçe oluşturuyoruz, kulüpteki herkes bunun için gece gündüz çalışıyor, sonunda hakemlerin verdiği kararlar bunların hepsinin üzerini örtüyor. Bir camianın, şehrin emeğiyle oynamak bu kadar mı kolay? Koca Gaziantep şehrinin ve bizim artık sabrımız tükendi. Gerekenin yapılmasını herkes gibi bizler de bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Böyle bir penaltıyı ben daha önce görmedim”
Yeni Malatyaspor’un attığı ikinci gol öncesi verilen penaltı kararını anlamadıklarını belirten Büyükekşi, “Karşılaşmayı VAR hakemi Fırat Aydınus mu, yoksa orta hakem Mert Güzenge mi yönetti bunu tüm Türkiye ne yazık ki anlayamadı. Rakibimiz lehine verilen ikinci penaltı kararının eşini benzerini ben hayatımda görmedim. Oyuncumuz kollarını arkasında birleştirmiş, topa arkası dönük gelip çarpıyor ama karar penaltı veriliyor. Orta hakem pozisyonu çok net görüyor korneri gösteriyor, ardından tecrübeli hakemimiz Fırat Aydınus uyarı yapıyor ve genç kardeşimiz penaltıyı veriyor. Öyleyse Kenan’a yapılan müdahaleye de penaltı verseydiniz, Tosca’ya yapılan, Miranda’ya yapılan hareketlere de kırmızı verseydiniz. Tek taraflı bir karar mekanizması olamaz. Bunu kabul etmiyoruz, böyle bir penaltı kararını inanın ben daha önce görmedim. Beşincilik yarışında bir rakibimiz bay, bir rakibimizin de mağlup olduğu haftayı bir puanla kapattık” cümlelerine yer verdi.

“Verilmeyen kartlar, yayınlanmayan görüntüler”
Yeni Malatyaspor karşısında skora direkt etki eden birçok hakem hatası olduğunun altını çizen Mehmet Büyükekşi, “Bu karşılaşmayı yenemeyebiliriz, hatta mağlup bile olabiliriz. Ama inanın bu şekilde kazansak bile bunları dile getirecektik. Bir takım aleyhine ne kadar hata yapılabilir onu göstermeye çalıştıklarını düşünüyorum. Rakibimizin VAR kararıyla attığı ilk golden önce oyuncumuzun gözüne dikiş atılmaya kadar giden bir hareket yapılıyor. Her şeye uyarı yapan VAR hakemi bunu görmezden geliyor, üstelik yayıncı kuruluş kamera yetersizliğinden dolayı pozisyonu net çekemediklerini söylüyor. Oyuncumuz Roderick Miranda’nın gözü o anda kör olsaydı bunun hesabını nasıl verirdik? Bize göre oldukça net olan bu faule kırmızı kart verilebilecekken oyuna devam edildi. Bu pozisyonun üzerine hakem önce korner verdi, sonra da rakibimiz penaltı kazandı Skora ilk etki bu dakikada yapılıyor. Üstelik çok konuşulması gereken bu hakem ve yayıncı kuruluş hatası konuşulmuyor bile. Karşılaşmanın özeti bile maç bittikten bir hayli süre sonra paylaşıldı. Tüm bunlar yaşanırken biz nasıl sessiz kalalım? Üstelik maçın hakemi en son 6 Mart’ta 1. Lig’de BandırmasporAltınordu maçını yönetiyor ve orada da oldukça tartışılıyor. Ama sonrasında Süper Lig’de kolayca maça atanabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Hataları söylemesin diye kırmızı kart mı verilecek”
Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto’nun haklı isyanı sonucu gösterilen kırmızı kartı da anlayamadıklarını vurgulayan Başkan Mehmet Büyükekşi, “Yediğimiz ilk gol öncesi çok bariz yapılan bir hareket var ve bu görülmüyor. Topsuz alanda yapılan her maçta olan hareket anında görülüyor. Sonra hocamız çıkıp takımının hakkını savunmak isteyince oyundan ihraç ediyorsunuz. Hataları söylemesin, takımının hakkını savunmasın diye kırmızı kartla mı cezalandıracaksınız? İlk golden önce inanılmaz şeyler yaşanırken, hangi Gaziantepli buna sessiz kalabilir. Televizyon başında destekleyen taraftarlarımız bile öylesine tepki gösterirken, bir hafta gece gündüz çalışan bir ekibin başındaki hocamız nasıl sessiz kalsın? Kırmızı kart ver, tribüne gönder ve kurtul. Bu mu bizim reçetemiz. Siz hatayı yapınca cezalandıran yok, hatanıza ses çıkarana çık dışarı. Ne denilebilir ki” şeklinde konuştu.

“Taraftarımız içini rahat tutsun, başaracağız”
Gaziantep şehrini mutlu etmek için kulüpteki herkesin elinden geleni yaptığını da vurgulayan Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi, “Geçtiğimiz sezonu sekizinci sırada bitirdikten sonra bu sezon da ilk beş hedefi koyduğumuzu söylemiştik. Bu hedefe giderken hakemler tarafından, bazen de kendi hatalarımızla işimiz zorlaşıyor. Ancak taraftarlarımız içini rahat tutsun, başaracağız. Takımımızın hakkını her yerde savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Sezon sonunda taraftarımızı mutlu edecek bir konuma ulaşacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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