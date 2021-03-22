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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumcuyu soymaya çalışırken suçüstü yakalandı

İHA

Kuyumcuyu soymaya çalışırken suçüstü yakalandı

Gaziantep'te, bir kuyumcunun tavanını hırsızlık amacıyla delmeye çalışan şüpheli şahıs, hilti, kazma gibi delici ve kırıcı aletler ile suçüstü yakalandı. Yakalandıktan sonra polis ekiplerine sahte kimlik ibraz eden şüpheli şahsın 5 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Alaybey Mahallesi'nde hırsızlık amacıyla bir kuyumcunun tavanını delmeye çalışan şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Elinde hilti, kazma gibi delici ve kırıcı aletler ile birlikte suçüstü yakalandıktan sonra polis ekiplerine sahte kimlik ibraz eden şahsın, 5 adet dosyadan arandığı ve 5 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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