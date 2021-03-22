Şehitkamil’den farkındalık oluşturacak kurs Şehitkamil’den 7’den 70’e ücretsiz işaret dili kursu

Şehitkamil Belediyesi, işitme engelli bireylerin toplumla iletişim olanaklarını arttırmak ve işitme engelli kişilerle iletişim kurulabilmesi amacıyla ücretsiz işaret dili kursu açtı. Uzman eğitmen tarafından pandemi kurallarına uygun olarak verilen eğitimler, işaret dili bilen vatandaş sayısını arttıracak ve Türk İşaret Dili daha da yaygınlaşacak.

Engelleri aşmak ve yeni bir dil öğrenmek isteyen 7’den 70’e herkese açık olarak Şehitkamil Belediyesi tarafından Hanımlar Lokali’nde ücretsiz verilen eğitimlerle temel seviyede işaret dili öğretme hedefleniyor. Kursta, işitme engelli vatandaşların iletişim kurma şekilleri öğretiliyor. Verilecek kurs ile Türk İşaret Dili’ni öğrenmek isteyenlerin, işaret dili ile beden dili arasındaki uyumu, cümle kurarken Türk İşaret Dili’nin temel kurallarını öğrenmeleri ve günlük hayatta işaret dili ile iletişim kurmak isteyen işitme engelli bireylerle rahatça iletişim kurmaları amaçlanıyor.

“Toplam 120 saatlik bir eğitim veriyoruz”

Kursa ilişkin bilgilendirmede bulunan Hanımlar Lokali İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Necibe Meltem Örsyürek, “İşaret dili, işitme engelli ve sağır bireylerin kendilerini ifade etmek için kullandıkları el hareketleri ve işaretlerden oluşan bir dildir. Türkçe kadar önemli bir dildir. Toplumda çok bilinmiyor, çok yaygın değil. Sadece işitme engelliler kendi aralarında iletişim kurmak için kullanıyorlar. Aslında çok yaygınlaşması gereken, sağır hiçbir akrabası ya da tanıdığı olmayan bireylerin bile bilmesi gereken bir dil olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak gerekiyor. Çünkü hayatın normal süreci içerisinde işitme engelliler, çok zorluk yaşıyorlar, kendilerini anlatamıyorlar, anlaşılmıyorlar. Belediyemiz, bu kursları ücretsiz olarak açıyor. Kişilerin katılması gerektiğini düşünüyorum. Kursiyerlerimize toplam 120 saatlik bir eğitim veriyoruz. Kurs sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifika veriyoruz. Bu alanda ilerlemek isteyenler için eğitmenlik ve tercümanlık eğitimleri var” dedi.

“Öğrenmenin yaşı yok”

Kurs sayesinde işaret dili öğrenmeye başladığını ifade eden 57 yaşındaki Suna Besnili, “Şehitkamil Belediyemiz tarafından açılan kurslara devamlı gelen birisiyim. Hocalarım bu kursa katılmamı tavsiye etti. Ben de olur, öğrenmenin yaşı yok dedim ve açılan kursa katılma gereği duydum. Hayatta her şey başımıza gelebilir. Karşımıza neyin çıkacağını bilemiyoruz. Nerede, nasıl insanlarla karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Biraz da zihin jimnastiği yapmak istedim. Belli bir yaştan sonra insanlar çoğu şeyi unutuyor. Unutmamak, zihnimi çalıştırmak adına geliyorum. Bir dil, bir insan diye düşünüyorum. Bu dili de öğrenmek istedim. Bu imkanları bize sağladığı için belediyemize teşekkür ederim” diye konuştu.

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