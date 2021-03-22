GAÜN’de doğa ile iç içe terapatik rekrasyon merkezi kuruluyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) merkez kampüste bulunan Çobanevi Tesislerinin bulunduğu bölgeye, Terapatik Rekrasyon Merkezi kuruluyor.

20 Dönümlük bir alana kurulan Terapatik Rekrasyon Merkezi içerisinde, fiziksel aktiviteyi doğal alanla birleştirme, iyileştirme bahçeleri, meditasyon ve yoga merkezi, at binme, tırmanma duvarı, bowling, yüzme, koşu bandı, hareket oyun alanları, hayvan çiftliği, iş atölyeleri gibi çok sayıda tesiste bireyler doğa ile iç içe bir şekilde faydalanabilecek.

Dünyada hızla teknoloji ile birlikte nüfusun artışı, beraberinde getirdiği problemlerin yaşamımızı olumsuz yönde etkilediğini belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, insanların fiziksel kapasitelerini kullanabilmeleri, kişilerin psikolojik, fizyolojik, anatomik yönden sağlıklı olabilmeleri ve iyi ruh halinde olabilmelerini sağlayan en güzel etkinliğin spor olduğunu vurguladı.

Herkes birer engelli adayı

Özel çocuklara katkı sağlamak istediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Özel gereksinime muhtaç kişiler için de spor, gelişimlerini sağlamaları, topluma adaptasyonlarını sağlamak, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma getirmek, ileriki yaşamlarında hayat mücadelelerini sürdürebilmeleri ve engelli bireylerin farkındalığını yansıtmaları için düzenli spor yapmaları bir ihtiyaç haline gelmiştir. Unutmamalıyız ki herkes birer engelli adayı. Bu amaçla üniversitemizde açtığımız özel eğitime muhtaç çocuklarımız için yaşam becerilerini kazanacakları atölyeler, çalışma alanları, terapi merkezimizi kurarak çocuklarımıza katkı sağlamak istiyoruz. Üniversitemizin spor tesislerinde çalışmaları için onlara rehber olacak öğretim elemanlarımın eşliğinde destek alabilecekler. Üniversite olarak vizyonumuz ilimizde sporla her köşemize kadar ulaşıp onlarla beraber olduğumuzu, birlikte başaracağımızı gösterebilmektir. Sloganımız; herkesi sağlıklı yaşam için kampüsümüzde ‘Biz bize yeteriz’ diyebilmektir” dedi.

Doğal yaşam merkezi kuruyoruz

GAÜN Öğretim Üyesi, Terapatik Rekrasyon Merkezi Sorumlusu Öğr. Gör. Selahattin Koç da kentselleşmenin yoğunlaşması ile birlikte doğal alanların azalması, insanların psikolojik sağlıkları açısından stresin artmasına ve insanların mutsuz olmasına neden olduğunu ifade etti. Öğr. Gör. Koç, “Gaziantep Üniversitesinin doğal alanlarının dokularına karışılmadan doğal yaşam merkezi kuruyoruz. İnsanların psikolojik açıdan iyi olmalarını sağlamak, zihinsel yorgunluklarını azaltarak mutlu olmalarını sağlayarak zihinsel aktivitelerle kişilerin sosyal davranışlarını kazandırmak böylece insanlar arası iletişimin sağlanmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Doğa ile engellilerin buluşması en etkili öğretim yolu

Doğanın insanlar üzerinde tedavi edici psikolojik, ruhsal açıdan iyileştirici etkisinin büyük payı olduğuna dikkat çeken Öğr. Gör. Koç, “Amacımız sosyal, toplumsal, rekreasyonel, estetik, sağlık, yaşamsal becerilerini sunarak topluma sağlıklı bireyler kazandırmak. Burada kişilerin bedensel olarak aktiviteleri, görsel ve işitsel bütünlüğün sağlanması amaçlanmaktadır. İlimizde engelli çocuklarımızın var olması ve bizlerin de birer engelli adayı olmamız açısından bakıldığında sayısal olarak arttığı gözlemlenmektedir. Bu sebeple tasarladığımız bahçeler, hareket oyun alanları, hayvan çiftliği, iş atölyeleri, meditasyon merkezleri, bireylerin yaşam becerilerini kazandırırken aynı zamanda hayata hazırlayıcı rol model olarak da görebilmekteyiz. Bireyler görsel olarak aldıklarını uygulayarak daha erken iyileşme süreçleri yaşayacaklardır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.