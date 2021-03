Şahinbey’den bir tesis de Sarıkaya Mahallesine

Şahinbey Belediyesi sosyal tesis ağına bir yenisini daha ekleyerek, kırsal mahallelerinden olan Sarıkaya Mahallesine yaptığı sosyal tesisi vatandaşın hizmetine sundu.

Sarıkaya Mahallesi’ne yapılan sosyal tesisin açılışına AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel, MHP Milletvekili Dr. Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey İlçe Müftüsü Necati Şafak, meclis üyeleri ve protokol üyeleri katıldı.

“Gaziantep modeli diğer illerdeki belediyelerde örnek oluyor”

MHP Milletvekili Dr. Muhittin Taşdoğan Şahinbey Belediyesi’nin hizmet yarışında en önde gittiğini belirterek, “Bundan iki yıl önce Cumhur İttifakı’na oy istemek için Gaziantep’in her köşesindeydik. Gaziantepli hemşerilerimizden Allah razı olsun destek verdiler. Bugün tüm Belediye Başkanlarımız, hizmette yarışıyorlar. MHP’den ve diğer partilerden Belediye Başkanı arkadaşlar Ankara’da bizlerin yanına uğradıklarında ‘Biz Gaziantep Modeli’ olmak istiyoruz diyorlar ki bu bizi çok mutlu ediyor. Belediyeler Birliği Başkanlığını yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Gaziantep modelini diğer il ve ilçe Belediyelerin Başkanlarına anlatmış durumda. Cumhurbaşkanımız Şahinbey Belediyesi’nin tablet konusunu gündeme getirince herkes Şahinbey’de neler oluyor diye dikkatlerini bu tarafa çevirdiler. Şahinbey hizmet yarışında en önde gidiyor. Şahinbey köyümüzde köylüye, şehrimizde şehirliye destek oluyor. Bu sosyal tesisi yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine partim adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Gaziantep belediyecilik anlamında çok şanslı”

AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel, belediyelerin insana dokunan hizmetler yaptığına dikkati çekerek, “Şahinbey Belediyemiz, Şahinbey İlçemizin her köşesinde yaptığı hizmetlerle var olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gaziantep olarak belediyelerimizin hizmet anlayışı ve çalışmaları anlamında çok şanslı bir iliz. Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil Belediye Başkanlarımız Türkiye ortalamasının üzerinde hizmetler yapıyorlar ve insanımıza dokunuyorlar” ifadelerini kullandı.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in tüm ilçelerinin farklı ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek yola çıktık. Hiç kimseyi hiç kimseden ayırt etmeyeceğiz ve tüm vatandaşlarımız hak ettiği şekilde yaşayacaktır dedik. Hamdolsun 20’inci yılımıza doğru gidiyoruz. Arkamızda o kadar sağlam ve güçlü durdunuz ki çok daha fazla güzellikleri hep birlikte inşa ederek yolumuza devam ediyoruz. Pandemi dönemi bize gösterdi ki çocuklarımızı korumamız için toprağı, suyu ve havayı korumamız lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapı belediyeciliği bitmiştir diyoruz. Sadece Sarıkaya Mahallesi’nde alt yapı anlamamın da yaptığımız harcamanın maliyeti 4 milyon 500 bin TL’dir. Şahinbey Belediye Başkanımız ’da kilit taşlarını yapıp sosyal tesisini inşa etti. Büyükşehir ve Şahinbey Belediyemiz tarıma çok ciddi destekler sağlıyor. Geçen yıl Tarım Daire Başkanlığı’nı kurup tek tip destek verdik. Sonra baktık ki her yerin ihtiyacı farklı. Tarım okullarında sertifikalı tohumlar yetiştiriyoruz. Her ilçeye ayrı çalışma yapıyoruz. Arazi yollarınızı dahi düşünen bir belediye var. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Belediyelerimiz uyum içerisinde çalışıyor”

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, şehrin her noktasına insan hayatına dokunan hizmetler götürüldüğünü belirterek, “Gaziantep’te hem merkezi idarenin hem de yerel yönetimlerin uyum içerisinde çalışmasıyla Gaziantep’in her tarafı ilmek ilmek hizmet görüyor. Tablet dağıtımında ülkemizde Belediyelerimizin destekleri ile en fazla tablet dağıtan şehir olduk. Bu noktada belediye başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yapılan bu tesisinde vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” sözcüklerini kullandı.

“Taziye evi sayımız 280’e çıktı”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyeler olarak çiftçilere önemli destekler verildiğini belirterek, “Sarıkaya Mahallemiz bize en uzak olan kırsal mahallelerimizden birisi ve burası aynı zamanda bir orman köyü. Bu mahallemize yaptığımız tesisimizin içerisinde erkek ve bayan taziye evi, muhtarlık odası, bir derslik sınıfımız ve imam lojmanımız bulunuyor. Göreve başladığımızda Şahinbey’de hiç taziye evi yoktu. Şu anda taziye evi sayımız 280’e çıktı. Yine köylerimiz dahil olmak üzere taziye evi ve sosyal tesisi olmayan yer kalmadı ve bir taraftan da ihtiyaç olan yerlere yapmaya devam ediyoruz. Sarıkaya Mahallemize daha önce bir tane park, 38 bin 887 metrekare kilit taşı çalışması yaptık. Oyun grupları, spor aletleri ve 13 km arazi yolu yaptık. Ayrıca 8 ailemize canlı hayvan desteğinde bulunduk. Tarım destekleri çok önemli. Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda ciddi destekleri bulunuyor. Şahinbey’de de biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu destekler artarak devam ettikçe çiftçilerimiz ve ülkemiz kazanacak” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Sarıkaya Sosyal Tesisinin açılışı dualarla yapıldı.

