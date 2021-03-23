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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’te narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu obüsünde yapılan aramada 1 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, GaziantepAdıyaman otobanı Kuzey çıkışı üzerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde hassas burunlu köpekle arama yapıldı. Aramada otobüsün bagaj kısmında bir yolcuya ait çantada 1 kilo 650 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Çantanın sahibi olan yolcu gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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