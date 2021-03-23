Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

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Gaziantep’te narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu obüsünde yapılan aramada 1 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, GaziantepAdıyaman otobanı Kuzey çıkışı üzerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde hassas burunlu köpekle arama yapıldı. Aramada otobüsün bagaj kısmında bir yolcuya ait çantada 1 kilo 650 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Çantanın sahibi olan yolcu gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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