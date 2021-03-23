Kovalamacayla durdurulan araçta 53 kilo esrar ele geçti

Vicdansızlar bu yavruyu ölüme terk etti!

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan, kovalamacayla durdurulan araçta 53 kilo esrar ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. İlçe girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüpheli gördüğü araçları durdurarak aradı. Sabah saatlerinde uygulama noktasına gelen bir araç polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü araç Atatürk Mahallesi'nde durduruldu. Yapılan aramada 53 kilo esrar ele geçiren ekipler, araçta bulunan M.A. ve M.H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-03-23 11:22:50



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