Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor



Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)TÜRKİYE'de ilk kez koronavirüs salgını ile ilgili öğrencilerin bilgilenmesini ve kurallara dikkat etmesini sağlamak amacıyla hazırlanan 'Uyarıcı Sesler' projesi Gaziantep'te hayata geçirildi.

15 Şubat'tan itibaren başlayan yüz yüze eğitim döneminde sıkı koronavirüs tedbirleri uygulanırken, uygun şartları taşıyan sınıflarda aynı anda en fazla 15 öğrenci bulunuyor. Okullar koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başta maske, mesafe ve hijyen olmak üzere belirlenen tedbirler doğrultusunda eğitim devam ederken, teneffüs sırasında oyun oynayıp maskesini çıkaran ya da birbirine temas eden öğrencilerin kurallara uymasını sağlamak amacıyla tedbirleri hatırlatan bir proje başlatıldı.

Proje kapsamında Gaziantep'te görev yapan öğretmenler kendi branşları ile ilgili eğlenceli ses kayıtları hazırladı. Müzik öğretmenlerinden oluşan grup ise koronavirüs salgını kapsamında dikkat edilecek hususları şarkı ile anlattı. Yine aynı şekilde pandemi kurallarını anlatan ses kayıtları ve şarkılar teneffüs boyunca okul hoparlörlerinden öğrencilere dinletiliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, uygulamanın Türkiye'de ilk kez hayata geçirildiği Özel İdari İlkokulu'nda ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi. Tedbirlere uyulması gerektiğini dile getiren Yasin Tepe, uyarıcı ses ve şarkılar ile öğrencilerin kurallara aşina olduklarını ifade etti.

'SALGIN İLE HER ALANDA MÜCADELE ETMELİYİZ'

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, koronavirüs salgınına karşı özellikle çocukların korunması gerektiğine dikkat çekti. Tepe, okullarda eğitim devam ederken, taşıyıcı olabilecek öğrencilerin maske ve temas konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünerek, böyle bir projeyi başlattıklarını söyledi. Proje kapsamında öğretmenlerin ciddi bir özveri gösterdiğini ifade eden Yasin Tepe, salgına karşı uyarı niteliği taşıyan şarkıları müzik öğretmenlerinin yazıp, bestelediğini belirterek şöyle dedi:

"Koronavirüs ile mücadelede en büyük gücün tedbir olduğunu öğrendik. Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte biz de okullarda çocuklarımızın sağlığını en üst düzeyde koruyalım. Bu yüzden böyle bir çalışmayı hayata geçirdik. Uyarıcı sistemi öğrenciler teneffüse çıktığında kullanacak ve arkadaşları ile oyunlarında sosyal mesafe konusunda bir hatırlatıcı görev üstlenecek. Biz okul ziyaretlerimizde zaten çocuklarımızın da dikkatli olduklarını gözlemledik. Bunda velilerimizin de etkisi çok büyük. Dilerim ki Türkiye'de ilk defa Gaziantep'te uygulamaya koyduğumuz bu sistem öğrencilerimizin farkındalıklarının artmasına vesile olur. Bu sayede inşallah eğitim sürecimizin güvenle devam etmesini sağlamış oluruz."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ

2021-03-23 12:12:59



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