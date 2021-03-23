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ŞSM’deki gitar kursuna yoğun ilgi Kısa sürede istedikleri şarkıyı çalma yeterliliğine ulaşıyorlar

İHA

ŞSM’deki gitar kursuna yoğun ilgi Kısa sürede istedikleri şarkıyı çalma yeterliliğine ulaşıyorlar

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde açılan gitar kursuna katılanlar, gitar enstrümanı ile ilgili her türlü bilgiyi öğrenmenin yanı sıra kısa süre içerisinde istedikleri şarkıyı çalma yeterliliğine de sahip oluyorlar.
İnsanların eğitim hayatlarını istedikleri yönde devam ettirmeleri, yeni hobiler edinmeleri, boş zamanlarını en yararlı şekilde değerlendirmelerine olanak sunan Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM), büyük ilgiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Son dönemde ülke genelinde yaşanan pandemi nedeniyle kapalı olan gitar kursu kapılarını yeniden açtı. Gitar kursuna katılan kursiyerler, maskesosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak eğitimlere katılıyorlar. Haftanın belirli günleri gitar kursuna katılım sağlayan kursiyerler, gitar enstrümanı ile ilgili her türlü bilgiye sahip olmanın yanı sıra kısa süre içerisinde istedikleri şarkıyı çalma yeterliliğine ulaşıyorlar. Yoğun ilgi gören kurs sonunda katılımcılara sertifika da veriliyor.
Kursiyerlerimiz başarılı bir şekilde gitar çalıyorlar
Kursa ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Sanat Merkezi Gitar Eğitmeni Ayşenur Özmen, “Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gitar kursu talepleri oldukça fazla. Yaklaşık 30 kursiyerimize haftanın belirli günleri eğitim veriyoruz. Pandemi nedeniyle bir süre ara vermiştik. Normalleşme süreciyle birlikte kursumuza kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Derslerimizi; maske, temizlik ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde sürdürüyoruz. Kursiyerlerimiz, gönül rahatlığıyla kursa geliyorlar. Kursiyerlerimize, gitar eğitiminin başlangıcında temel müzik bilgisi veriyoruz. Sonrasında gitara dair temel bilgilendirmenin ardından notaları öğretiyoruz. Seviye seviye yükselterek gitar çalmayı öğretiyoruz. Gençlerimizin gitara olan merakı, bizleri de heyecanlandırıyor ve hızlı bir şekilde gitar çalmayı öğrenmelerine katkı sağlıyor. Onlara eğitim vermek bizleri daha çok teşvik ediyor. Bizler de kursiyerlerimizin en iyi şekilde eğitim almaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Eğitimlerin sonunda kursiyerlerimiz, başarılı bir şekilde gitar çalıyorlar. Kurs sonunda kursiyerlerimize eğitim sertifikası veriyoruz. Bununla birlikte gitar kursumuza katılmak isteyen gençlerimizi Şehitkamil Sanat Merkezi’ne bekliyoruz” dedi.
Gerçekten çok güzel bir yer burası
Kursiyerlerden Ömer Tarık Altın, herkesin bu kursa gelmesi gerektiğini belirterek, “Şehitkamil Belediyemizin bizler için açmış olduğu gitar kursuna katılıyorum. Pandemi döneminden önce de kursa geliyordum. Fakat pandemi nedeniyle bir süre ara vermiştik. Yeniden kursların açılmasıyla birlikte tekrar eğitimlerimize başladık. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına çok dikkat ediyorlar. Alınan bu tedbirler bizim açımızdan çok iyi oluyor. Şu an hocamızın vermiş olduğu eğitimle birlikte gitar çalmayı öğreniyorum. Hocalarımız, bizimle yakından ilgileniyorlar. Gerçekten çok güzel bir yer burası, herkesi de bu kursa davet ediyorum. Bizlere bu hizmeti sunan Şehitkamil Belediyemize ve hocamıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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