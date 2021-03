“Ses’sis Zamanlar Fotoğraf Sergisi” ziyaretçilerine kapısını açtı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde “22 Mart Dünya Su Günü” dolayısıyla “Ses’sis Zamanlar Fotoğraf Sergisi Açılış Töreni” düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde Fotoğraf Sanatçısı Özlem Acaroğlu’nun su konulu “Ses’sis Zamanlar Fotoğraf Sergisi” Gaziantep Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılış töreniyle ziyaretçilerine kapısını açtı. Açılış konuşmalarının sona ermesiyle kurdele kesimi yapıldı. Ardından Sanatçı Acaroğlu’nun eşliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri ile sergi gezildi, eserlerin hikayeleri hakkında bilgi verildi.

Sergideki eserlerle suyla ve suyun kıyısında bulunan nesnelerin bütünleştirilerek suyun, uysal, yumuşak hayatı kucaklayan dilinin ön plana çıkması amaçlandı. Değeri günümüzün hızlı yaşam koşturmacasında unutulan detaylar sergi ile yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Fotoğraf Sanatçısı Özlem Acaroğlu Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay ve GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler katıldı.

“Sanat diliyle suyun önemine dikkat çekeceğiz”

Serginin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gün önemli bir gün. Dünya su günü. Bütün dünya kuraklığı ve su yönetimini konuşuyor. Artık su yönetimi altın yönetimi kadar önemli. Hele ki bizim coğrafyada çok daha önemli. Su hayattır, azizdir. Dualarımızda hep ‘su gibi aziz olun’ deriz. Su rahmettir, berekettir. Yüce Mevla’m kendi varlığını su ile anlatır. Su biterse hayat susar. Su biterse insan susar. Bizim su meselesini toplumun her bir ferdine çok iyi anlatmamız gerekiyor. Bugün de sanat diliyle suyun önemine dikkat çekeceğiz. Protokol üyelerine ve sergide ortaklaşa hareket ederek emek veren isimlere çok teşekkür ediyorum. Su stratejik bir meseledir. Şimdi dünya ekonomik formu adında dünya risk haritası açıklandı. Bulaşıcı hastalıklar, doğal çeşitliliğin azalması ve su yönetimi ile kuraklık alt başlıkları bu haritada öne çıkıyor. Büyük sorunlar olarak dile getiriliyor. Bizim şehrimiz açısından da geçmişimize baktığımız zaman ciddi su sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Osmanlı Dönemi’nde şehirleşme hızlı bir şekilde gelişirken Kadı Mahir Efendi, en iyi su uzmanını Gaziantep bölgesine göndermiştir. Kastel ve livasların da hikayesi burada başlıyor. Gelen mühendisin deneyimleriyle kentin altında bir su yolu açılıyor. Kayaların ve mağaraların içinden geçen bu su yolu, buharlaşmanın çok fazla olduğu o dönemde büyük yarar sağlıyor. Biz de 2014 yılında belediye başkanlığı görevine gelince su sorununu tespit ettik, Düzbağ projesi ile de güzel bir çözüm yolu bulduk. Eğer proje hayata geçirilmeseydi, 2 milyon insan susuz kalacaktı bugün. Çok önemli bir proje ile dağları delerek tüneller açtık. Devasa borularla içme suyunu vatandaşımıza ulaştırdık. Ham su kalitesine göre 4 kat iyileşmiş su şehrimizde vatandaşlarımıza sunuluyor. Esnafın söylemi de bu yönde, ‘artık çayın kalitesi değişti, kireç yok’ deniliyor. Su kalitesinin belirli bir değişime döndüğünü görüyoruz. Sanat yönü de suyun önemini anlatmak açısından çok önemli. Bugün bu amaçla burada bulunuyoruz. Kültür, sanat ve su önemi ile bir araya gelen eserleri birazdan birlikte inceleyeceğiz” dedi.

“Dünyanın yüzde 22’si sağlıklı suya erişemiyor”

Gaziantep AK Parti Milletvekili Derya Bakbak, suyun insanlığın yaşam kaynağı olduğuna dikkati çekerek, “Tüm ekosistemin varlığını sürdürebilmesi için olmazsa olmaz tek şart Muhittin Taşdoğan’ın da dediği gibi Mars’ta bile aradığımız şey su aslında. Gerçekten dünyanın dörtte üçü sularla kaplı ama sadece yüzde 2 buçuğu tatlı su kaynağı. Çok kıymetli bir hazine bizim için ve dünyaya baktığımızda yüzde 22’si sağlıklı suya erişememekte şu anda ve atık su sistemine de yine yüzde 22 oranında dünyada dönüşüm sağlanamamakta. Cumhurbaşkanımız her ortamda dile getirmekte mevcut kaynaklarımızın tasarruflu ve sistemli bir şekilde kullanılması, bilinçli bir tüketim biçimiyle kullanılmasını her ortamda dile getirmekte. Yine saygıdeğer hanımefendi Emine hanım da bu konuda gerçekten çok güzel çaba ve gayretleri bulunuyor. Çevre ve geri dönüşüm konusunda da keza öyle” dedi.

“Suyu sanatla anlatmak için bir aradayız”

Gaziantep MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan suyun önemini belirterek, “Bugün çok iyi bir vesile ile bir aradayız, suyu sanatla anlatmak için bir aradayız. Su hayattır, su sanattır demek için buradayız. Suyu başına yazdığınız zaman arkasına ne yazarsanız o olur. Çünkü dünyanın yaradılışı, varoluşu su ile beraber. Bugün Mars’ta bir araç hayat arıyor biliyorsunuz. Aradığı aslında hayat dediğimiz şey; su. Su arıyor. Suyu bulsak başka dünyalar olduğuna inanıp oralarda da olacağız. Su bu kadar önemli. İçilebilir, ulaşılabilir temiz su. Bunu da sayın bakanım, sayın genel müdürüm güzel izah ettiler. Gaziantep’te su çeşmeden içilir. Daha üstüne bir şey söylemeye gerek yok. Bu noktada Gaziantep çok iyi duruma geldi” ifadelerini kullandı.

“Neredeyse Türkiye’nin her yerinde suyu pozladım

Fotoğraf sanatçısı Özlem Acaroğlu 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılında kendisi için çok özel olan bu sergiyi açmaktan son derece mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Katılımlarınız beni çok mutlu etti. 2000’li yılların başında analog filtrelerle bu işe başladım. Ardından dijital fotoğrafçılıkla beraber ND filtrelerin en iyi suda sonuç verdiğini tecrübe ettim. Su pozlayarak devam ettiğim bu proje, ülkemdeki su kaynaklarını görmek ve insanlara göstermem konusunda beni hep teşvik etti. Türkiye’deki bütün noktalarda neredeyse suyu pozladım. Siz de bu sergide bunu seyredeceksiniz” dedi.

“Sergide çok değerli sessiz karelere şahitlik edeceğiz”

Üniversite olarak kültüre çok değer verdiklerini belirten Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Böylesine önemli bir günde, suyu anımsatan, suyun değerini bizlere gösterecek fotoğraflarıyla, çok değerli sessiz karelerine şahitlik edeceğiz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bizler, kültüre çok değer veriyoruz. Bu serginin hazırlanması aşamasında da iş birliği içinde olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Su hayattır, Gaziantep’te hayatın devamlılığını koruması için suya ihtiyaç var. Gerçekten de Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere ekibiyle çok değerli hizmetler veriyor” ifadelerini kullandı.

“Su konusu hem ülkemiz hem de şehrimiz için çok önemli”

Suyun Gaziantep’in hassas bir konu olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Kanalizasyon ve Su İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, “Genel Müdürlügümüz 22 Mart Dünya Su Günü çeşitli etkinlikler düzenlemekte olup, bu kapsamda yapacağımız ilk etkinlik bugün fotoğrafçısı sanat sanatçısı Özlem Acaroğlu'nu fotoğraf sergisi olacaktır. "Su" konusu bizler içinde ülkemiz ve ülkemiz ve şehrimizin bulunduğu coğrafik konumu göz önüne alındığında, Gaziantep için daha hassas bir konu. Kentimizin uzun yıllar içme suyu sorununu kaldıracak projemizi hayata geçirdik” diye konuştu.

