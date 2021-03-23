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Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk davasında karar verildi Ailenin talebi reddedildi, tutuklanması talep edilen 8 sanığın beraatine karar verildi

İHA

Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde 8 sanığın yargılandığı davada son duruşması yapıldı. Son duruşmada, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince ailenin talebi reddedilerek, Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar onandı.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk davasında karar verildi Ailenin talebi reddedildi, tutuklanması talep edilen 8 sanığın beraatine karar verildi

Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde 8 sanığın yargılandığı davada son duruşması yapıldı. Son duruşmada, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince ailenin talebi reddedilerek, Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar onandı.
Makam odasına konulan bombanın patlaması sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün ölümüne ilişkin davada yerel mahkemenin 8 sanık hakkında verdiği beraat kararını yapılan itirazın ardından Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde devam eden 8 sanığın yargılamasında karar duruşması yapıldı. Duruşmada mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı kararla yapılan yargılama ve toplanan deliller kapsamında tüm sanıkların suça iştiraklerinde cezalandırılmalarına yeterli delil olmadığı gerekçesiyle temyiz yolu açık olmak kaydıyla yapılan istinat başvuruları esastan reddedildi.

Sanıklar davaya SEGBİS üzerinden katıldı
3. Ceza Dairesinde görülen son duruşmaya tutuksuz sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Fikret Bagi, Zuhal Dalçin ve Vedat Erol Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliğinden temsilcilerin hazır bulunduğu duruşmayı şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, ağabeyi Ali Haydar Safitürk, yakınları, Gaziantep Vali Yardımcısı ile Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanı Tuncay Uzdilli de izledi. Duruşmaya, Mardin Valiliği ile İçişleri Bakanlığının katılma talebi ise kurumların suçtan doğrudan zarar görme ihtimali bulunmadığı ve bu suçlardan davaya katılmalarına yasal olarak imkan bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Safitürk ailesinin avukatı: "Sanıklar terör suçundan ceza almalı"
Duruşmada söz alan Safitürk ailesinin avukatı Yahya Ünaldı, “Tüm sanıkların suçu işlemede iştiraklerinin bulunduğu ve sanıkların terör suçu işlediklerini göz önünde bulundurularak cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Olay organize bir terör suçudur. Devletin mahrem bir binasında bombalı bir eylem yapılarak devletin kaymakamı öldürülmüştür. Biz bu davada tüm sanıkların gerekli tüm cezayı almasını istiyoruz" dedi.

“Olaydan önce oğluma, ‘en kısa sürede öleceksin’ demişler”
Duruşmada söz alan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, “Söyleyeceğim çok şey var. Olay öncesi belediye çalışanı bir kadın, haber göndererek oğluma, ‘en kısa sürede öleceksin’ demiş ve bu kadın hala dışarıda. Benzer bir olayla ilgili bir adam daha hala dışarıda. Ben bunların cezalandırılmasını istiyorum. Oğlumun ölümüne neden olanların hepsinin ceza alması lazım. Yazı işleri müdürünün bütün bu planlardan haberi ve dahli var. Bunun dışında dahli olanlar da mutlaka yakalanmalı ve ceza almalı. Bunların dışarıda olmasına şaşırıyorum. Mahkemeden de bunlara gerekli cezayı vermelerini istiyorum” dedi.

“Yargılamada hayal kırıklığı var”
Duruşmada konuşan ağabey Ali Haydar Safitürk de, adı geçen tüm sanıkların ceza almasını istediklerini ifade ederek, “Bu iddianamedeki yargılamada hayal kırıklığı var. İçeride tutuklu olan sadece bir kişi var ve bu kişiye yardım ettiği ve mühimmatı aldığı iddia edilen kişiler hala dışarı. Şehit Kaymakam Ankara’da kayyumlar toplantısında iken Derik’teki olaya dahli olanların toplantı yaptığı ve bombanın kargo ile geldiği bilinmekte. Biz bunların hepsinin ceza almasını istiyoruz. Olayda dahli olan emniyet amirinin de ceza almasını istiyoruz. Kaymakama saldırı olacağı ihbarları olmasına rağmen emniyet amirinin gerekli tedbirleri almadığı ortadadır. Biz, emniyet amiri de dahil olmak üzere olayda açık ve gizli parmağı olan herkesin ceza almasını istiyoruz. Bu olayın baş sorumlusu Tahsin Erdaş ve Mustafa Hakan Kutluay'dır. Bu taleplerimizi göz önüne alacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Savcılık makamı, mütalaasında sanıkların beraatını talep etti
Ailenin ardından mütalaasını açıklayan savcılık makamı; sanıklar Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Fikret Bagi, Ziynet Erdaş, Zuhal Dalçin ve Nusret Keser, Mehmet Deniz hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi esnasında öldürme, yangın, su baskını, tahrip, kaçırma, bombalama yada nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanma, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini bozma ve kamu malına zarar verme' suçlarından verilen beraat karalarının usule uygun olduğu amaçlandığından bu konuda istinat istemlerinin esastan reddini talep etti.

Sanıklar suçsuz olduklarını yineledi
Mütalaanın ardından SEGBİS üzerinden savunma yapan sanık Tahin Erdaş, “Suçsuzum. Mütalaaya katılıyorum. Hedef gösterildim. Siyaseten önüm kesilmek istendi. Ben de beraatımı talep ediyorum” derken, sanık Zuhal Dalçin, “Tüm samimiyetimle suçsuz olduğumu belirterek beraatımı talep ediyorum” dedi. Sanık Fikret Bagi ise, “Bu patlamada ben de ağır şekilde yaralandım. Buna rağmen tutuklandım ve sanık olarak adım geçiyor. Mağdurum. Ben beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullanırken, diğer sanık Vedat Erol ise, “Biz evimizdeyken hedef gösterildik. Ben kendime değil, şehit kaymakama üzülüyorum. Mütalaayı kabul ediyorum. Bu olayda hedef gösterildim. Suçsuzum, bu yüzden beraatımı talep ediyorum” diyerek savunma yaptı.

Mahkeme istinat başvurusunu oy birliğiyle reddetti
Savunmaların, mütalaanın ve avukatlarının son sözlerinin ardından Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, davaya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tarafından oy birliğiyle verilen kararda yapılan yargılama ve toplanan deliller kapsamında tüm sanıkların suça iştiraklerinde cezalandırılmalarına yeterli delil olmadığı gerekçesiyle yapılan istinat başvurularının esastan reddine karar verildi. Verilen kararın temyiz yolunun açık olduğu vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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