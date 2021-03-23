Nurdağı´nda samanlık yangını korkuttu

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Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde, samanlıkta çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.

Başpınar Mahallesi'nde Salman T.'ya ait samanlıkta öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saatte söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2021-03-23 15:01:55



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