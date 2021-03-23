GKV’li minikler canlılar için suyun önemine dikkat çekti

Dünya su günü etkinlikleri çerçevesinde sergiledikleri farkındalık projeleriyle dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri gerçekleştirdikleri etkinliklerle suyunu canlılar için önemini gözler önüne serdiler.

Dünya Su Günü kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencilerimiz ile birlikte birçok etkinlikle farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, “Dünya su günü nedeniyle düzenlediğimiz etkinliklerde öğrencilerimizle birlikte birçok konuya dikkat çekmek, suyun sadece insanlar için değil dünyadaki bütün canlılar için Bir su damlası olsan nereye düşmek isterdin? sorusu ile sınıflarda beyin fırtınası yapıldı. Öğrencilerimiz ile birlikte canlılar için suyun önemi, su tüketimi ve suda yaşayan hayvanlar hakkında sohbet edildi. Dünya Su Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinliğimiz su dansı ile son buldu. Bundan sonraki süreçte de benzeri etkinliklerimize dünyada bütün canlıları yakından ilgilendiren konuları işlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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