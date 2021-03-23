Gaziray metronu sen seç Ankete katılmak isteyenler için son 8 gün

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ulaşım açısından kenti güçlendirecek GAZİRAY metrosu için vatandaşı hazırladığı model ve renk anketine davet ediyor. Katılımcılar, 31 Mart’ta sona erecek ankete http://oylama.gaziantep.bel.tr/ adresinden ulaşabilir.

GAZİRAY Projesi kapsamında 8 adet elektrikli tren seti alımı için imzalanan protokolle merak konusu olan araçların rengi ve modeli ‘katılımcı ve şeffaf belediyecilik” doğrultusunda hareket edilerek kamuoyunun fikirleri ile belirlenecek. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehirliler için bir anket hazırlandı. 31 Mart’ta sona erecek anketi doldurmak isteyen vatandaşlar, http://oylama.gaziantep.bel.tr/ adresinden ankete katılabilecek.

“GAZİRAY Metronu Seç” sloganı ile kamuoyuna sunulan ankette, 2 farklı modelde sarı ve yeşil tonlarının yer aldığı trenlerin görselleri bulunuyor. Katılımcıların yapması gereken tek şey, beğendiği seçeneğin üzerine tıklayarak, seçimini yapmak. Vatandaşlar sadece bir oy kullanılabilecek.

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