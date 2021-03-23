Şahinbey’de çifte turnuva

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ESpor ve masa tenisi turnuvası düzenledi.
Şahinbey Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl dönümünde spor etkinlikleri düzenledi. Gaziantep Gençlik ve Spor il Müdürlüğü iş birliği ile masa tenisi ve ESpor turnuvası düzenlendi. Düzenlenen yarışmalar sonrasında dereceye giren sporcular Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından ödüllendirildi. Masa tenisi turnuvasına gençler, yıldızlar, küçükler, minikler kategorilerinde ferdi olarak müsabakalara toplam 108 sporcu katıldı. ESpor turnuvası 13 yaş ve üzeri herkese açık olurken, turnuvada 5 kişilik takımlar halinde mücadele edildi. 32 takım 160 sporcu katıldığı ESporda “ZULA” oyunu oynandı.
Gençlerimizi tebrik ediyorum
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, düzenlenen turnuvaların gençler için oldukça önemli ve verimli olduğunu belirterek; “Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl etkinlikleri kapsamında masa tenisi ve ESpor etkinliği düzenledik. Her iki turnuvaya da gençlerimiz oldukça yoğun ilgi gösterdi. Korona virüs tedbirlerinin alındığı organizasyonumuzda gençlerimizin zamanını daha faydalı faaliyetlerle değerlendirmesini sağladık. Masa tenisi turnuvasına 108, E Spor turnuvasına da 160 sporcu katıldı. Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.