Yaşlı hastaların tansiyon ve nabız sürprizi

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde 1824 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle hastaneye gelen yaşlıların tansiyon ve nabız ölçümü yapıldı.
Hastane lobisinde oluşturulan stantta İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yalçın Kepekçi yaşlı misafirlerin sorularını yanıtlayarak “Yaşlılar Haftası” ile ilgili farkındalık oluşturmak ve bu haftaya dikkat çekmek maksadıyla bu etkinliğin gerçekleştirdiğini belirtti. Prof. Dr. Kepekçi yaptığı açıklamada, "Sağlıklı ve aktif yaşlanmanın önemi büyüktür. Yeterli ve doğru beslenmenin yanı sıra beden egzersizlerinin düzenli yapılmasının vücut için gerekli olan düzenli uyku da sağlıklı aktif yaşlanma için çok önemlidir" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.